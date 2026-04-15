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披綠袍戰竹市 莊競程：不再「找安」要找回新竹光榮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨選對會昨拍板徵召前立委莊競程參選新竹市長，今下午正式提名。莊競程隨即在臉書發文，強調新竹不只是他工作的地方，更是一個承載人生記憶、充滿情感的家。圖／取自莊競程臉書
民進黨選對會昨拍板徵召前立委莊競程參選新竹市長，今下午正式提名。莊競程隨即在臉書發文，強調新竹不只是他工作的地方，更是一個承載人生記憶、充滿情感的家。圖／取自莊競程臉書

民進黨選對會昨拍板徵召前立委莊競程參選新竹市長，今下午正式提名。莊競程隨即在臉書發文，強調新竹不只是他工作的地方，更是一個承載人生記憶、充滿情感的家。此次參選是為了找回城市光榮感，他說自己不是來當官，而是要找回市政效率與城市光榮。

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莊競程說，2012年他從台大取得生醫工程博士學位後，第一份工作就是來到新竹，在陽明交通大學從事博士後研究，之後也在生醫工程研究所任教。在新竹這些年，不只是他學術成長的重要階段，也在此認識太太、建立家庭，新竹承載他的人生記憶。

莊競程說，他觀察到，新竹雖是全球矚目的科技城市，人均GDP與扶幼比均為全國最高，但近年來市政卻陷入停擺。他直言，4年前高虹安市長喊出「新竹找安」，結果這4年來高官司纏身，讓市民真的都在「找安」，導致城市競爭力敬陪末座。

針對具體市政問題，莊競程重砲批評新竹棒球場爭議。他表示，球場挖了又挖、改了4年快變考古，甚至連球團都解約離開，認為「一座球場都做不好，問題在於治理能力出問題」。此外，他也提到新竹交通壅塞依舊、教育資源不足及公共建設延宕，這些問題已嚴重影響市民日常生活，新竹不能再停滯不前。

身為生醫工程學者，莊競程強調他具教授的嚴謹與系統性思考能力。他主張，市政不是政治表演，而是一個需要完成的工程，他將邀集各領域專家在最短時間內提出「新竹市政白皮書」，涵蓋交通、教育、社福、文化、體育、青年、環境與未來發展等面向，要把新竹帶回正軌並邁向升級。

莊競程感性表示，城市的重要性在於孩子放學路上的安心、年輕夫妻看見未來，以及長輩能被好好照顧。他承諾會用專業與力氣將新竹打造為「幸福智慧城市」，讓市長不只選得到，更要讓市民找得到、看得到、靠得到。最後他也喊出：「新竹有競程，事事都竟成」展現參選決心。

民進黨 陽明交通大學 台大 莊競程

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