藍白宜蘭縣長民調全市話5月出爐 新北市長手機市話三七比、4月底決勝

迎戰2026年地方首長選舉，在野黨啟動民調整合作業，藍白工作小組今天討論新北市長、宜蘭縣長提名作業。據了解，新北市長民調預計4月底前完成，採用手機與市話3比7模式；宜蘭縣長民調則預計5月初前完成，採用全市話模式，雙方屆時將再討論是否公布民調數字。

國民黨與民眾黨3月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，嘉義市長初選民調結果上周出爐，確定由民眾黨前立委張啓楷代表在野陣營參選。藍白工作小組今天再度開會，針對宜蘭縣長及新北市長進行討論，也是雙方參選人首次面對面正式協商。

其中在宜蘭小組部分，與會代表包括國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、國民黨副秘書長李哲華、國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，還有民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨中評會主委李偉華等人。

至於新北小組部分，與會代表則有國民黨新北市長參選人李四川、國民黨副主席李乾隆、國民黨新北市黨部主委黃志雄，還有民眾黨新北市長參選人黃國昌、民眾黨新北市黨部主委周台竹、民眾黨副秘書長謝泊泓等人。

歷經大約半個小時的討論，李四川與黃國昌共同步出大樓。李四川受訪時表示，雙方協調過程相當融洽，民調技術細節交由黨部說明。黃國昌也說，雙方會談融洽且順利，民調相關細節交由黨部說明。

媒體詢問，是否公布民調日期及結果，周榆修受訪時表示，雙方會盡速完成全民調作業，並且由勝出的一方對外說明，民調確定會有市話與手機。

據了解，新北市長民調預計4月底前完成，採用手機與市話3比7模式，總計1200通電話，其中手機360通、市話840通，民調結果不公布；宜蘭縣長民調則預計5月初前完成，採用全市話總共1068通，雙方待初選民調結果出爐後，將再討論是否對外公布數字。