民調最後一夜羅智強、徐巧芯掃街搶救 何元楷：有信心

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）選舉，國民黨除提名白珮茹，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另一名額，今晚民調最後一夜。立委羅智強、徐巧芯今晚替何元楷打「強芯針」，合體車掃搶救何元楷。何元楷說，有信心挺過最後一關，並且代表國民黨參選市議員。

國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面臨遭停權處分風暴。今天是黨內民調最後一天，他勤走市場等地拜票，他說，今天是民調決戰日，指「操弄仇恨與霸凌不會贏，惡劣行徑終將被唾棄。」他會繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。

羅智強表示，現在何元楷的民調正處於危急邊緣，要擔任議員必須對地方建設有熱誠、對國會運作有了解，才能真正造福汐萬金的居民，何元楷優秀、正派、忠誠，現在沒有其他選擇，拜託大家一定要搶救、支持何元楷。

徐巧芯說，元楷不僅是強哥最得力的助手，更是我們這群立法委員最可靠的戰友。大家還記得之前在「大罷免潮」最艱難的時刻，是誰頂著風雨、不畏寒暑，跟著我們北中南到處奔波？就是何元楷！

徐巧芯接著表示，何元楷一場又一場的演講，面對反對者的壓力與惡劣的天氣，他從未退縮，這種守護公義、不畏戰的性格，正是新北市議會最需要的聲音。現在何元楷民調告急，不能讓他孤軍奮戰，要讓年輕人有機會進入議會守護汐萬金。

何元楷表示，非常感謝老闆「強哥」以及「戰友」巧芯的情義相挺，看到兩位前輩在民調最後一天現身車掃，路過民眾反應熱烈，紛紛比出OK手勢，讓他更有信心挺過今天最後一關，並且代表國民黨參選市議員，為汐金萬的選民來服務。

民調最後夜羅智強、徐巧芯掃街搶救，何元楷：有信心代表國民黨參選。圖／何元楷提供