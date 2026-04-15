民進黨徵召黃世杰選桃園市長 張善政強調專注市政：提名誰我不在乎

民進黨中執會今通過徵召法務部前政務次長黃世杰參選2026年桃園市長。桃園市長張善政稍早受訪表示，他專注的是把市政工作做好，民進黨要提名什麼人不是他的事情，「我不在乎，謝謝。」

桃市府新聞處長羅楚東表示，黃世杰過去曾擔任桃園民意代表，對地方究竟留下多少具體貢獻，選民上一次已用選票表達過看法，市府不多做評論，但不容否認，黃世杰長期以來深受民進黨高層關愛，確實是他最明顯的優勢。

羅楚東指出，桃園是一座正在快速成長的城市，張善政上任後持續以具體政策回應市民需求，從SRF爭議、公共工程品質到婦幼與教育等議題，都是一步一步從制度面讓桃園更進步，「選戰終究要回到市民最在意的事情上，期待未來能展開一場君子之爭。」