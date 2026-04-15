對戰高虹安 莊競程：重新打穩新竹市政地基

民進黨今天提名前立委莊競程參選新竹市長，他將對戰尋求連任的新竹市長高虹安。莊競程說，他不是來當官的，而是來把新竹市政地基重新打穩，目標很清楚，就是要讓新竹成為世界第一流的智慧之城、幸福之城。

民進黨中執會今天提名前法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，提名前立委莊競程參選新竹市長。中執會後，民進黨召開提名記者會，兼任民進黨主席的總統賴清德為黃世杰、莊競程繫上競選背帶。

賴清德致詞表示，黃世杰、莊競程都是年輕有為，對國家社會充滿理想抱負，兩人都擁有良好學經歷，既擁有立法院的歷練，也擁有行政訓練；兩人都是專業的好人才，一位擁有深厚的法學專業，一位擁有生物科技的專業。

賴清德說，新竹市是台灣的科技新城，不管是半導體、資通訊或電子零組件，新竹都是非常重要的一座城市。新竹市也是台灣未來第2座護國神山「生醫產業」，推動新竹市擁有科技產業以及生醫產業跨領域，莊競程是不二人選；莊競程若能夠得到新竹市鄉親支持，未來的新竹市絕對是台灣智慧島、生醫心，雙重特色的城市。

莊競程致詞提到，他的第一份工作就是在新竹，在未合併前的交通大學從事博士後研究，之後也在生醫工程研究所任教。在新竹的那些年，不只是學術成長重要階段，也是人生最珍貴時光，就在那段時間，他認識了太太，和她一起在新竹建立家庭。

他表示，新竹不只是工作的地方，更是承載人生記憶，充滿情感的家。他對於被提名參選新竹市長充滿感謝、也充滿責任，目標很清楚，就是要讓新竹成為世界第一流的智慧之城、幸福之城。

莊競程強調，他不是來當官的，而是來把新竹市政地基重新打穩，將邀集各領域專業人士在最短時間內提出新竹市政白皮書，從交通、教育、社福、文化、體育，到青年、環境與未來發展等等，一步步把新竹帶回正軌；在新竹，市長不只要選得到，更要找得到、看得到、靠得到，把新竹變成一個安心生活、彼此照顧、充滿希望的幸福智慧城市。

莊競程接受媒體訪問時表示，賴清德看過他的學經歷背景，也了解他與新竹的淵源，親自徵詢他出戰新竹市。