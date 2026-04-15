參選北市長暖身？沈伯洋拜會民進黨議員 被問是否參選這樣說

綠委吳沛憶、沈伯洋今到北市議會拜訪民進黨議員，由於沈伯洋被傳出高機率將代表民進黨出戰台北市長，這次拜訪被外界視為暖身，沈對此僅表示最重要仍是專心研究市政，也特別到議會和議員交換意見。民進黨議會黨團總召王閔生也稱讚，為人有親和力也很隨和，盼黨中央盡快完成提名。

吳沛憶表示，今天回到議會主要是因為要參選黨部主委，由於要黨員投票，很怕「萬人響應，零人有票」，特地回娘家「拜票」爭取支持，她也強調未來若當上主委，要全力協助民進黨所推派台北市長候選人，黨部要和競選辦公室全力的合作，是議會黨團夜是協同作戰，另一方面也是來請教議會戰友，大家對台北市選舉聯合作戰的一些想法。

沈伯洋也表示，作為台北市民都希望台北能夠變得更好，他也不斷在研究學習台北市政，今天也特別到議會來研究市政、開讀書會，加上現在也剛開議，很常收到各式各樣陳情，找了非常多的議員一起討論，如交通、校園安全等，有蠻多事需要跟中央一起協助，跟地方配合。

至於對於台北市長人選是否有接獲徵詢，是否就是黨秘書長說的最強人選，沈伯洋說，目前就是專心研究市政，多跟議員交換意見，是現階段最重要的工作，至於提名時程可能還是要以選對會為主。

民進黨議會黨團總召王閔生也稱讚，從對談中發現沈伯洋準備非常充分，掌握了每個議員提出的市政建議，並提出多項市政願景包含資訊專業運用在校園安全、福利政策上，可以用很多創新的方式來處理，且為人很隨和、有親和力，相信若能順利或提名應會是不錯人選，期待黨中央能盡快完成北市長提名。