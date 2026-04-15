決戰2026！李四川板橋座談 近百位里長出席相挺

國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧民調差距近日成焦點，藍綠參選人選戰提前進入煙硝味，今早李四川與板橋區里長座談，有近百位里長出席，李以在北市推動輝達落腳、大巨蛋啟用等實際經驗，爭取基層里長票源。

李四川致詞指出，輝達（NVIDIA）等國際科技龍頭進駐台北，未來將創造大量工作機會，這不只是台北市的紅利，同樣造福新北市民，他強調未來將透過雙北治理經驗，透過行政區域的資源整合，打破城市邊界，讓雙北生活圈的市民能享有同樣高品質的公共服務與就業環境 。

「工程問題，就應該用專業的方法解決。」李四川回憶，台北大巨蛋從他擔任台北市副市長後，迅速推動並完工啟用，大巨蛋的漏水問題已獲得顯著改善，現在舉辦演唱會也沒問題 ，市政建設不應陷入政治口水，會用這份解決問題的行動力，全力為新北鄉親服務 。

今日座談會包括前板橋市長、前立委林鴻池現身強力相挺，稱讚李四川是「全國最優秀的候選人之一」 。板橋區里長聯誼會長林榮彩呼籲，希望板橋里長與鄉親全力支持真正做事的人，並強調板橋是新北的核心「板橋區一定要贏」 ，全力將李四川送進市府。

板橋區市議員曾煥嘉也表示，現場來了近百位里長，除了因公或要事無法前來的里長，幾乎全數到齊。

李四川最後強調，市政推行不是靠口號，而是靠紮實的基層互動與專業決策 ，感謝板橋里長們的熱情與期待，會帶著42年的公務專業，將每一件里長反映的地方事務，當成市政大事來處理 。