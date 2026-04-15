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獲民進黨提名選桃園市長 黃世杰臉書千字文吐心聲

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨今天提名法務部次長黃世杰（右）參選2026桃園市長。本報資料照片
民進黨今天提名法務部次長黃世杰（右）參選2026桃園市長。本報資料照片

民進黨今提名法務部次長黃世杰參選2026桃園市長，黃稍早在臉書發千字文，除了感謝地方民眾加油打氣，讓他有承擔的勇氣，也強調自己是土生土長的桃園人，跟地方一起經歷起飛與停滯，未來是爭取改變桃園的機會，想找回桃園人光榮感。

2026九合一選舉

黃世杰在臉書發文表示，從上個月選對會徵詢，到昨天正式拍板確定。這段時間以來，無論是在地方勤走，或是透過社群、訊息等各種管道，他收到了很多夥伴與地方鄉親支持的聲音，感受到期待跟責任，也給了我勇於承擔的勇氣。

黃世杰說，他出生在桃園新屋笨港，吹著新屋的海風長大。小時候，阿婆每天都會牽著他的手去家對面的天后宮拜媽祖。求學時期，他和同學們在中壢的籃球場一起揮灑青春汗水，即使後來到台北念書、到紐約念研究所，踏上了更廣闊的世界，但他的心，始終沒有離開過桃園，「我的生命軌跡，始終和這座城市緊緊相連」。

黃世杰細數12年來的工作經歷，2014年他在桃園市政府擔任參議，用法律的專業，協助翻新了縣府時期的1500項自治法規，為桃園市政發展打下基礎，2020年他擔任立委推動各項重大交通、醫療、教育建設，為地方爭取數百億建設經費，2024年他到法務部推動各項業務，其中包括犯罪被害人保護，「我們要加強對犯罪被害人的照顧，這是國家的義務，司法也有溫暖的一面」。

黃世杰說，他這兩年帶領法務部同事解決國政問題。未來，他也能夠真正帶領我所熟悉的市府同仁，全心全力、無後顧之憂的解決市政問題，也就是解決市民的問題。

黃世杰說，交通對桃園人非常關鍵，除了捷運的路網延伸與串聯，必須再加速外。市民通勤堵塞的交通瓶頸，必須運用交通管理與智慧號誌等方法去解決，瓶頸道路也要打通。同時，也要改善大眾運輸，包括公車與軌道運輸的服務品質，才能把不必要的通勤時間還給每一位市民朋友。

此外，桃園不但是台灣國門，擁有堅實的製造業基礎，更處於全球航太與物流的樞紐位置。未來，必須加強發揮桃園的優勢，更快速把桃園整合進全球科技業的版圖。吸引科技公司，把最高價值的產業，設在桃園。同時，也要協助傳統產業數位升級，創造更多高薪就業機會，讓年輕人在桃園安居樂業。

要達成這樣的目標，桃園的公共服務品質必須再升級，市政府的行政效能也要再革新。讓有限的公務人力，發揮最大的效能，合理的工作負擔，才能讓同仁們發揮創意、勇於任事。桃園不只經濟要強，也要生活好。無論是治安的維護、教育資源的均衡、醫療體系的擴充，到各項公共服務品質的升級，都要有明確的指標與提升的方法。

黃世杰說，他是土生土長的桃園人，我跟著這座城市一起成長，經歷了桃園的起飛與停滯。市民的喜怒哀樂，他也一起感同身受。所以桃園市長這項職務的意義，對有些人來說，可能只是公務生涯的一站，但桃園是他的家，對他來說，桃園的將來不只是一份工作。

黃世杰強調，他爭取的是一個改變桃園的機會，一起找回桃園人的光榮感，他會把他的專業所學，毫無保留地奉獻給這片孕育他的土地，「讓我和235萬桃園市民一起努力，讓我們有更好的生活，更值得期待的未來」。

中壢 桃園 民進黨 黃世杰 法務部

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