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藍白合宜蘭縣長民調「不公開日期」避免灌票 綠營諷：被害妄想
針對2026年宜蘭縣長選舉，國民黨與民眾黨今天協商決定採「全民調」產生藍白合縣長參選人，為防範民進黨支持者故意「灌票」左右結果，致民調失真，所以事前不會公開民調日期。對此，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進諷刺藍白陣營「被害妄想症」、杞人憂天。
2026九合一選舉
選戰腳步逼近，兩黨宜蘭工作小組今天最後協調討論是否做民調。上個月，根據美麗島電子報及TVBS民調中心所做的兩份宜蘭縣長選情民調，吳宗憲大致都領先陳琬惠20%，差距頗大；不過民眾黨在協調時仍主張做民調，對支持者才能有個交代。
最後雙方決定全民調，但事前不會公布民調日期，防範民進黨動員或有人刻意灌票給某一人，過濾非支持者干擾，力求產生實力最強的一組參選人。
民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進對此作法，不以為然。他指出，以專業民調技術而言，要完成1068份有效樣本，需隨機撥打超過1.5萬通電話，在這種隨機抽樣機制下，要精準動員支持者守在電話旁灌票「難度極高」。
邱嘉進諷刺藍白陣營「編故事、杞人憂天」，呼籲對手不要有「被害妄想症」，與其擔心灌票，不如務實「一步一腳印」爭取選民認同；他也認為，「內參民調」是不會對外公開民調數字，但參選人應該都會知道民調時間，消息還是會傳出去。
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