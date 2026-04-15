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民調最終日批操弄仇恨與霸凌不會贏 蕭敬嚴：我會堅毅地走下去

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民調最終日批操弄仇恨與霸凌不會贏，蕭敬嚴：我會堅毅地走下去。圖／蕭敬嚴提供
民調最終日批操弄仇恨與霸凌不會贏，蕭敬嚴：我會堅毅地走下去。圖／蕭敬嚴提供

國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面臨遭停權處分風暴。今天是黨內民調最後一天，他勤走市場等地拜票，他說，今天是民調決戰日，指「操弄仇恨與霸凌不會贏，惡劣行徑終將被唾棄。」他會繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。

2026九合一選舉

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）選舉，國民黨除提名白珮茹，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另一名額，國民黨在13、14、15日的晚上6時至10時做民調。

蕭敬嚴今天說，選舉過程他一直堅持的就是正派選舉。希望選舉是正向的、快樂的、帶來好的改變的。參與政治，本就是應為了良善發展而努力。即便過程遇到許多難題，甚至是惡質選風，他仍舊微笑以對。

蕭敬嚴表示，身為土生土長的汐止人，他清楚知道，汐止人是善良、正直的。大家想看到的，是對家鄉的願景，是腳踏實地。而非噴政治口水、炒新聞、耍手段、互相攻擊，然後製造仇恨對立。

蕭敬嚴說，他想起一段很有道理，「如果在選舉過程，就用不正當的手段來打選戰。若真的當了民意代表，有可能會正當的為民服務嗎？」

蕭敬嚴表示，這不只是他個人的選舉，更是在地人要選擇「正直」還是「霸凌」的對決。今天是民調決戰日，請大家堅定支持蕭敬嚴，力挺在地子弟，用支持的力量告訴那些躲在暗處的人，「操弄仇恨與霸凌不會贏，惡劣行徑終將被唾棄。」他會繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。

民調最終日批操弄仇恨與霸凌不會贏，蕭敬嚴：我會堅毅地走下去。圖／蕭敬嚴提供
民調最終日批操弄仇恨與霸凌不會贏，蕭敬嚴：我會堅毅地走下去。圖／蕭敬嚴提供

國民 國民黨 金山 蕭敬嚴 民調

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