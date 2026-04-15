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莊競程披綠袍選竹市長…綠讚醫工專業戰將 藍白酸在地找不到人

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民進黨選對會昨拍板徵召前立委莊競程參選新竹市長，今下午正式提名。圖／取自莊競程臉書
民進黨選對會昨拍板徵召前立委莊競程參選新竹市長，今下午正式提名。圖／取自莊競程臉書

民進黨選對會昨拍板徵召前立委莊競程參選新竹市長，今下午正式提名。爭取連任的新竹市長高虹安表示「非常歡迎」。綠營表示，徵召莊競程是兼具專業與實戰的絕佳布局；藍營則批因為在地找不到人濫竽充數；白營也轟，難道台中市選舉淘汰下來的人才是新竹市需要的嗎？

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莊競程具電機與生醫工程背景，曾任交通大學生醫工程研究所助理教授，屬正國會系統。黨內人士分析，新竹作為科技城市，長期以半導體與ICT產業為主軸，若由具生醫與工程跨域背景的莊競程出戰，有機會切入生醫產業與科技治理議題，對竹科族群具有一定吸引力，「至少不扣分，是一張安全牌」。

對於莊競程將代表民進黨參選新竹市長，民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，徵召莊競程是兼具專業與實戰的絕佳布局。新竹面臨交通、托育與基建老化等挑戰，莊競程擁有亮眼的立委歷練，過去在地方成功爭取建校與改善老舊管線，這正是新竹急需的治理能量。

施乃如認為，莊競程具備交大任教背景，隨著淨零與碳關稅制度上路，高碳排產業與科技產業供應鏈都得面對新的成本與競爭壓力，莊競程長期關注氣候變遷立法與碳定價議題，兼具生醫與電機背景，又與竹科有深厚淵源，有能力看懂全球規則，也懂得如何協助新竹產業在綠色轉型中找到新機會。未來，黨部將與莊競程並肩作戰，相信莊競程在立法院與地方累積的實戰能量，將為新竹市帶來真正有感的市政治理與改變。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，民進黨最終決定徵召前立委莊競程參選新竹市長，顯示綠營在新竹布局確實面臨困境，民進黨「找了好幾輪」，早在去年底就已陸續徵詢在地議員，但始終無人願意投入，顯示地方政治氛圍不利。

陳慶齡指出，民進黨不可能在選戰中缺席，但因缺乏「母雞帶小雞」的領頭角色，只能轉向尋找外來人選。在選戰僅剩不到8個月的情況下才確定人選，「講難聽一點就是濫竽充數」，此人對新竹地方事務是否足夠了解，仍有待觀察。

民眾黨新竹黨部前主委、市議員李國璋表示，歡迎莊競程來新竹市和大家多認識，不過民進黨在新竹市長期經營，也有許多的在地人才，不太清楚為什麼放著在地人才，不讓他們有機會來服務新竹市民，卻要去徵召一個在台中市選舉失利的，難道台中市選舉淘汰下來的人才是新竹市需要的嗎？

民進黨 國會 竹科

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