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國民黨提名誰就支持？彰化縣下屆縣長提名關鍵：王惠美的態度

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨下屆彰化縣長人選，現任縣長王惠美的態度將是關鍵。本報資料照片
國民黨下屆彰化縣長人選，現任縣長王惠美的態度將是關鍵。本報資料照片

國民黨中央擬徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發已表態的三參選人不滿，並站在同一陣線要求在地徵召，地方山頭也反彈，無法如預定在今天中常會決定。主席鄭麗文接受電台採訪表示，將等縣長王惠美訪日回來再行溝通與規畫。王惠美曾經說過：「黨提名誰，我就會盡一名黨員的義務」，這句話如何詮釋仍待觀察。

2026九合一選舉

鄭麗文上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，針對彰化縣長提名卡關一事表示，彰化有在地特殊的政治生態，中央黨部很努力進行全面溝通與了解，昨天還為此事開了很久的會，縣長王惠美正帶團到日本訪問，兩人昨晚的越洋電話也聊了很久，最後決定等王惠美回國後見面好好談，再針對彰化的提名進行最後的溝通和規劃。

主持人王淺秋追問謝衣鳯、柯呈坊、洪榮章3人堅持參選到底一事，鄭麗文解釋他們不是參選到底，是希望黨慎重考慮他們，而不要只是被協調。針對謝衣鳯部分，鄭麗文透露已經和謝家溝通非常非常久，謝家的反對謝衣鳯選縣長的決定，早在她去大陸前就已經很清楚了，因此「我們會積極的再協調」。

由於謝衣鳯、柯呈坊、洪榮章3人發表聯合聲明，反對中央徵召魏平政參選下屆縣長，並站在同一陣線要求在地徵召，地方也有重要山頭反對徵召魏平政，國民黨今天中常會即未討論徵召魏平政案，而王惠美本月17日才會上班，如果溝通順利，最快也要下周三即本月22日的中常會才會通過，並正式公布。

彰化縣長王惠美是彰化藍營的共主，對於下屆縣長選舉有十足影響力，傳聞她有屬意人選，卻都未鬆口，她曾被問到 是否支持徵召魏平政選縣長時，只是說：「黨提名誰，我就會盡一名黨員的義務」，到底義務盡到什麼程度，則有想像空間。

推薦徵召魏平政參選縣長的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田也說，下屆縣長人選是朝徵召方式提名，在這4個人之間，都有人贊成的也有人反對，由哪一位出來是對選情最有利、最能夠取得勝選，黨中央就會去評估。

國民黨前考紀會主委魏平政有意接受黨中央徵召參選彰化縣長，但原表態參選的謝衣鳯、洪榮章及柯呈枋都要求在地徵召。圖／魏平政提供
國民黨前考紀會主委魏平政有意接受黨中央徵召參選彰化縣長，但原表態參選的謝衣鳯、洪榮章及柯呈枋都要求在地徵召。圖／魏平政提供

積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，共同呼籲黨中央採民調產生黨徵召的下屆縣長參選人人選。圖／國民黨彰化縣黨部提供
積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯（中）、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章（右）、縣政府參議柯呈枋，共同呼籲黨中央採民調產生黨徵召的下屆縣長參選人人選。圖／國民黨彰化縣黨部提供

國民黨 中常會 魏平政

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