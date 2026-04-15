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法務部次長黃世杰選桃園市長 綠營地方振奮「桃園隊」形成
民進黨中央黨部今提名法務部次長黃世杰為2026桃園市長人選，加上市議員初選結果已出爐，綠營地方振奮，認為提前起跑助選情。桃園市黨部主任委員黃傅淑香表示，「桃園隊」已正式成形，將努力找回桃園的光榮與繁榮。
2026九合一選舉
民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，中執會決定黃世杰選桃園市長，黨公職一致認為這是最好決定。黃世杰為人謙和，地方耕耘紮實，也曾擔任立委，對桃園各項建設瞭若指掌，也符合高學歷、低仇恨值的特質，未來會與黃共推有利桃園的政策。
黃傅淑香表示，相信黃世杰會以法學的專業、深厚的中央及市政歷練，推出各項政見說服桃園市民，有效解決交通、生活等問題，讓政府資源有效落實並減輕市民負擔。市黨部與議會黨團也會團結一心，組成有專業、有溫度的團隊，力求在年底選戰收復失土。
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