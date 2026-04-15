黃子哲退出議員初選 國民黨北市黨部：提名另外2名新人

國民黨台北市黨部在士林北投區要提名5席，原3名新人競爭2席，隨黃子哲退出議員初選，市黨部主委戴錫欽今天說，此選區與提名席次同額，初選民調暫停且將提名另2名新人。

國民黨台北市黨部針對2026年台北市議員要提名33席，登記士林北投（第1選區）議員有現任4名議員和新人賴苡任、林揚庭、黃子哲。

北市黨部在士林北投區要提名5席，因涉案的國民黨台北市議員陳重文可能無法被提名，由3名新人進行初選民調爭取2席。不過，隨黃子哲昨天在臉書（Facebook）宣布退出台北市議員初選，此選區新人將不用進行初選民調。

國民黨台北市黨部主委、北市議長戴錫欽今天接受聯訪說，市黨部有收到黃子哲提到考量個人及家庭因素，退出這次黨內初選的通知，尊重黃子哲決定。

戴錫欽說，按照國民黨規定，黃子哲若退選，因士林北投區議員提名席次與登記同額，原先協調好的初選民調會暫停，將以此作為依據，提名已登記的另2名新人。

至於陳重文是否參選，戴錫欽說，陳重文雖已領表登記，但因涉及司法部分已一審判刑，陳重文應了解這是審查初選時被刷掉的原因。至於是否參選，尊重陳重文決定。

戴錫欽被問及登記人選是否可能採報准制時說，北市各選區議員提名額度都是經北市黨部與相關成員審慎評估各選區狀況所提出，如士林北投區就是提名3加2席。

他說，提名議員人選包含考量國民黨的實力及台灣民眾黨在北市各選區提名1席等狀況，為讓各選區席次極大化，且藍營要在議會席次能單獨過半，會在藍白合作框架之下，期盼2黨推出人選都能順利當選，因此藍營在北市各選區報准空間應該有限。