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民進黨正式提名黃世杰、莊競程 賴總統推薦：桃竹最佳人選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中執會今天通過徵召，由法務部前政務次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長，身兼黨主席的賴清德總統大力推薦兩人。記者蔡晉宇／攝影
民進黨中執會今天通過徵召，由法務部前政務次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長，身兼黨主席的賴清德總統大力推薦兩人。記者蔡晉宇／攝影

民進黨中執會今天通過徵召，由法務部前政務次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長。身兼黨主席的賴清德總統表示，黃世杰具備法律專長，莊競程擁有生醫工程專業，都是「縣市好人才」，了解城市未來發展和產業轉型升級，能以專業能力為桃園市和新竹市開創更好的新局勢和新風貌。

2026九合一選舉

賴總統表示，黃世杰是桃園優秀的客家子弟，擁有深厚法學專業，在桃園縣升格直轄市初期，即被延攬加入市府團隊，不僅幫助解決各局處在第一線面臨的法規問題，也重新整備1500項的法規，讓市府團隊推動施政更加順利，也憑藉對桃園地方需求的深入理解，經常提出要將市政資源挹注地方建設的建議，為地方發展奠定更穩固的根基。

賴總統指出，桃園作為是台灣接軌國際的重要門戶，需要一位真正了解桃園需求、為桃園發展打拚的好市長，相信黃世杰絕對是最佳的領航員，能夠讓桃園再次找回發展動能，再度展翅翱翔。

賴總統表示，新竹市不僅是台灣高科技ICT產業的中心，也是台灣生醫科技的產業聚落，莊競程具有生醫工程專長，且長年在陽明交通大學任教，無論是對新竹學術能量與園區產業脈動，或是對新竹市發展需求，都有高度的掌握，擔任立委期間也積極參與再生醫療雙法的立法討論與推動，為台灣再生醫療制度與生醫產業發展，奠定重要的基礎。

賴總統指出，莊競程正是新竹推動「生醫科技與ICT產業跨領域結合」最需要的專業戰力，相信他一定能以生醫專業串聯科技廊帶，將新竹市打造成兼具「科技腦」與「生醫心」的智慧健康首善之都。

賴總統說，黃世杰與莊競程不僅具備地方及產業發展的卓越才能，也擁有逆境突圍的堅韌毅力，他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白四年，再度成長的最佳市長人選。

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