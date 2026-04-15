影／中市南區兒家館開幕公托達50處 盧秀燕點名江啟臣繼續做下去

台中市南區兒少家庭福利館今天開幕，台中市長盧秀燕與國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣皆出席。盧秀燕表示，台中市公托從她上任時5處增加到50處，已達10倍增，親子館也從4間增加到23間，自己年底就要卸任，多次點名江啟臣接棒「要繼續做下去」。

國民黨台中市長初選結果3月31日出爐，江啟臣勝出，代表國民黨參選台中市長；江啟臣持續勤跑行程，並與盧秀燕合體拉抬聲勢。

台中市南區兒少家庭福利館今天開幕，盧秀燕表示，她最重視教育及托育，她上任時親子館只有4間，今天已經增加到23間，即將6倍增；公托數從她上任時5處增加到50處，今年12月卸任前，她答應會做到60處，「接下來江啟臣會接棒、他會繼續做」，台中好的施政要延續。

盧秀燕說，南區兒少家庭福利館一樓公托收托0至2歲幼兒，家長自付額1500元，換算每天僅50元，為六都最便宜；照顧比為1:4，優於中央規定的1:5，為全國最好。二樓親子館服務0至6歲幼兒，提供冷氣空間、遊戲設施、說故事課程，並首創免費玩具出借服務，使用後消毒再循環利用，提供安全、溫馨且專業的照顧環境。

江啟臣表示，少子化嚴重，盧市長區區親子館、公托倍增政見達標，未來他會加碼，並加速台中教育、養育，生育率才會提高。