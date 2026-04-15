黃捷表態選綠高雄市黨部主委 藍靈魂拷問：能真心輔選賴瑞隆？

民進黨立委黃捷今天鬆口表態有意參選高雄市黨部主委，扛起整合黨內、力拚議會席次過半重責，對此，藍營卻不看好，直指黃捷形象爭議大，恐讓高雄選風和發展更荒腔走板，還狠酸她應先要調適心態，市長初選力挺邱議瑩卻不如預期，「如何心甘情願輔選賴瑞隆？」才是眼前最大課題。

綠營現任高雄市黨部主委黃文益已明確表態不尋求連任，黃捷在市長陳其邁欽點下，今首度鬆口確實有考慮參選主委，近期已密集拜會各派系前輩與黨內人士徵詢意見，若最終確定投入，預計下周將現身市黨部完成登記。

對於黃文益提出「球員不應兼後援會長」，黃捷未正面回應，僅強調現階段以整合與溝通為主，她進一步說，若決定參選，除了全力協助賴瑞隆爭取市長勝選，市議員提名34席，目標席次過半，全力促成市長與議員「全壘打」，若正式做出決定，「屆時就會出現在黨部大門口」。

對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰回應，針對民進黨的黨內自家選舉事務，市黨部不予評論，不過市民在乎的是誰能為高雄帶來更好的發展與進步，無論市長或議員都應該以民為本、為民喉舌，黃捷過去的爭議行徑，市民皆有目共睹，若她接任主委，是否會讓高雄選風與發展也陷入荒腔走板？這點比較讓人質疑。

張永杰表示，黃捷若真當上主委，首要面對的恐怕是如何調適心態的問題，畢竟先前民進黨市長初選，她大力相挺邱議瑩結果卻不如預期，該如何心甘情願地為心目中不是第一名的人輔選，恐怕才是她眼前的課題。

張永杰強調，無論民進黨如何變化，國民黨與柯志恩主委都會按照自己的步調繼續前進，除了剛辦完的政見發表會，也馬不停蹄走訪基層、傾聽與了解市民的聲音及需求，將持續辦理各項開講及軟性議題的活動，爭取更多市民的認同。

此外，國民黨市議員提名部分，第一梯次提名除第七選區本週起將進行初選，其他選區也已進入最後階段，近期將完成第一梯次提名作業。