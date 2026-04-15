莊競程披綠袍出戰竹市長 高虹安：曾同屆立委歡迎交流政策

民進黨選對會昨拍板徵召前立委莊競程參選新竹市長，今下午正式提名。爭取連任的新竹市長高虹安表示「非常歡迎」，更指她與莊競程都是第10屆立法委員，過去在立法院期間也有互動，未來也希望大家在公共政策上互相交流。

新竹市長選戰隨著民進黨人選底定逐步升溫。地方觀察，高虹安在罷免案過關後穩住基本盤，並持續爭取中間選民與科技族群支持；而莊競程具醫工博士背景，形象清新且與竹科產業有所連結。隨著提名拍板，藍白整合對抗綠營的態勢也更加明確。

對於莊競程將代表民進黨參選新竹市長，高虹安表示，非常歡迎各界人士為新竹市一起付出、努力，莊競程跟她同樣都是立法院第10屆委員，在一些議題上也有所交流跟互動。即使不同立場、黨派，最重要的還是回到公共利益，為市民把事情做好。她也會持續專注在市政，讓市民看到穩定前進的力量。

國民黨方面則早已和民眾黨達成藍白合共識，年底新竹市長選舉將不另行提名人選，轉而支持退出民眾黨的高虹安爭取連任，力求整合藍、白票源，強化勝選基礎。

不過積極爭取國民黨提名、欲參選新竹市長的清華大學兼任助理教授何志勇仍未放棄機會，除持續勤跑基層、經營地方人脈，也透過舉辦城市沙龍等活動擴大能見度，試圖爭取正藍軍支持，為選戰增添變數。

相較之下，高虹安對何志勇僅簡單回應「不認識」，態度明顯保守；但對莊競程則展現開放姿態，不僅表達歡迎，也強調未來可就新竹市公共政策交流與討論。