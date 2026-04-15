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黃世杰選桃園市長！綠營戰隊大致底定 藍營最慢6月拍板
2026地方選舉，民進黨中央黨部提名法務部次長黃世杰代表綠營角逐桃園市長，加上議員初選結果出爐，競選戰隊大致底定。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠對綠營決策「不意外」，強調藍營有自己的節奏，表示會審慎看待。
2026九合一選舉
蔡忠誠表示，黃世杰是桃園人，與地方有一定連結，除當過立委，也有中央部會要職歷練，對於這樣的競爭對手，藍營是「尊重也尊敬」。
綠營桃園市長人選拍板，市議員初選也在日前出爐，戰隊大致成形，而藍營雖有桃園市長張善政爭取連任，但黨部還沒提名，部分選區初選也還在作業中。
蔡忠誠表示，龜山、楊梅和中壢因登記參選人數多過提名數，4月底陸續辦理初選，預計5月底、6月初市長與議員人選都會定案。
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