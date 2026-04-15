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宜蘭縣長藍白合民調不公布日期 綠營林國漳：我在意的是縣民

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨與民眾黨工作小組今天協調宜蘭縣長選舉，決定以民調產生人選，而且「不公布日期」進行內參民調，盡速在國民黨吳宗憲與民眾黨陳琬惠之間產生最強的縣長候選人，以利整合。本報資料照
國民黨與民眾黨工作小組今天協調宜蘭縣長選舉，決定以民調產生人選，而且「不公布日期」進行內參民調，盡速在國民黨吳宗憲與民眾黨陳琬惠之間產生最強的縣長候選人，以利整合。本報資料照

國民黨與民眾黨工作小組今天針對宜蘭縣長選舉，決定以民調產生人選，而且「不公布日期」進行內參民調。對此，民進黨縣長參選人林國漳回應，藍白要不要合？不是他在意的，他在意的是照顧縣民，為宜蘭人打拚。

2026九合一選舉

針對宜蘭藍白合以民調產生縣長參選人，民進黨參選人林國漳說，他想要做的是一個全民的縣長，所以在面對宜蘭縣面臨一個十字路口之上，如何規劃未來及如何照顧好宜蘭的縣民，這個是他最在意的。

兩黨宜蘭工作小組今天進行協調，也是雙方參選人首次面對面的正式協商。國民黨包括參選人吳宗憲、黨中央副秘書長李哲華、縣黨部主委林明昌及宜蘭縣前副縣長林建榮，民眾黨方面是參選人陳琬惠，黨秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓及中評會主委李偉華。

根據美麗島電子報與TVBS民調中心上個月所做的民調，在藍白綠3名參選人中，國民黨吳宗憲與民眾黨陳琬惠的民調支持度，相差大約20%。今天會中討論要不要做民調？民眾黨堅持做民調決定勝負。

但為了避免民進黨支持者灌票左右民調，造成民調的結果失真，會中最後決定以不公布民調日期的方式，由工作小組直接下去進行內參式民調。

由於民進黨去年10月就徵召提名林國漳律師參選，已經跑了半年，藍白支持者焦急認為縣長人選不能再拖，希望盡速決定一組最強的參選人，雙方接下來選定民調公司及題目後就著手下去進行。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，他不在意藍白合不合，他在意是照顧縣民、為宜蘭人打拚。圖／林國漳競辦提供
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，他不在意藍白合不合，他在意是照顧縣民、為宜蘭人打拚。圖／林國漳競辦提供

陳琬惠 國民黨 民進黨

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