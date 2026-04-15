快訊

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

油價大漲122%！航空業傳5月每周砍52.6航班 交長曝影響程度

丁學文專欄／馬斯克挑戰IPO募資紀錄 交易所不該忘初衷

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣長選舉藍白合「不公布民調日期」 以免綠營灌票失真

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨與民眾黨年底選戰的合作，兩黨今天召開工作小組會議。國民黨參選人吳宗憲（左）、在黨副祕書長李哲華（右）陪同下出席。記者林俊良／攝影
國民黨與民眾黨年底選戰的合作，兩黨今天召開工作小組會議。國民黨參選人吳宗憲（左）、在黨副祕書長李哲華（右）陪同下出席。記者林俊良／攝影

國民黨與民眾黨宜蘭工作小組今天上午開會協商，雙方針對宜蘭縣長民調達成共識，決定以不公開日期的方式進行內參民調，以免民進黨支持者灌票左右民調、造成失真，無法產生藍白最強的候選人，盼盡速產生人選才能整合選戰。

2026九合一選舉

兩黨宜蘭工作小組今天進行協調，也是雙方參選人首次面對面的正式協商。國民黨包括參選人吳宗憲、黨中央副秘書長李哲華、縣黨部主委林明昌及宜蘭縣前副縣長林建榮，民眾黨方面是參選人陳琬惠，黨秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓及中評會主委李偉華。

美麗島電子報上月中所做宜蘭縣長選情民調，藍白綠3位參選人，國民黨吳宗憲支持度26.6%，民眾黨陳琬惠7.9%，雙方落差很大；另外 TVBS民調中心23日也公布一份宜蘭縣長選舉民調，國民黨參選人吳宗憲支持度28%，民眾黨參選人陳琬惠8%支持，兩份民調都顯示雙方的落差很大。

由於民進黨去年10月就徵召提名林國漳律師參選，已經跑了半年，藍白支持者著急認為縣長人選不能再拖，雙方今天最後討論要不要做民調？民眾黨堅持以民調產生人選，對支持者才能有交代。

但與會者也提出擔心民進黨人士在民調時動員灌票，左右民調結果，會中決定不公布民調日期，雙方先確認民調公司，直接由工作小組下去做內參民調，盡速產生人選，整合選戰。

國民黨與民眾黨年底選戰的合作，兩黨今天召開工作小組會議。民眾黨參選人陳琬惠（右）在中評會主委李偉華（左）陪同下，進入會場。記者林俊良／攝影
國民黨與民眾黨年底選戰的合作，兩黨今天召開工作小組會議。民眾黨參選人陳琬惠（右）在中評會主委李偉華（左）陪同下，進入會場。記者林俊良／攝影

吳宗憲 藍白合 陳琬惠 宜蘭縣選舉 民調

延伸閱讀

藍、白在野兩黨工作小組開會 討論宜蘭縣長地方選務

彰縣藍亂…謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章連署喊在地徵召

新北市長選戰 藍白合何時民調 黃國昌：還沒談

藍白整合首例 共推張啓楷出戰嘉市長

相關新聞

宜蘭縣長選舉藍白合「不公布民調日期」 以免綠營灌票失真

國民黨與民眾黨宜蘭工作小組今天上午開會協商，雙方針對宜蘭縣長民調達成共識，決定以不公開日期的方式進行內參民調，以免民進黨支持者灌票左右民調、造成失真，無法產生藍白最強的候選人，盼盡速產生人選才能整合選戰。

被稱國民黨第3顆太陽 蔣萬安一句話四兩撥千斤

國民黨主席鄭麗文訪陸，鄭習會後大陸宣布對台十項惠台政策，外界認為黨內「鄭麗文路線」已經確定，台北市長蔣萬安今天也被問及，現在國民黨內除了盧秀燕、鄭麗文，是否覺得自己是第三顆太陽？蔣萬安笑稱「你們很關心太陽，我今天跟北北基桃四市首長很關心地球。」

九合一風雲／派系裂痕＋球迷憤怒 台南綠營選票陷危機

中華職棒3月29日在台南亞太棒球場主場地進行首場正式比賽，賴清德總統親臨亞太棒球場觀賽，然而當天緊跟賴總統左右的是在綠營台南市長初選落敗的立委林俊憲，將代表民進黨角逐台南市長的立委陳亭妃雖也到場，但卻未與賴「同框」，引發政治聯想。此外，在地的統一獅球團與南市府因球場經營、攤商等問題「鬧僵」，引發球迷出征黃偉哲。今年是選舉年，相關情況讓綠營感嘆，一場球賽，恐延燒出台南綠營的選票危機。

少子化議題被問不婚心聲 張硯卿尬回「現在專心於市政工作」

少子化議題，高雄市議員劉德林今天關切年輕世代不婚不生、生育率低，點名未婚的市府行政暨國際處長張硯卿，已屆適婚年齡仍未步入婚姻，好奇她內心真實想法；面對議員連番追問，張硯卿一度尷尬，最後才吐露一句話回應「專心市政工作」。

反賄選宣導台東開跑 鄭銘謙：盼檢舉獎金發不出去

因應「115年地方公職人員選舉」，反賄選宣導正式啟動，法務部長鄭銘謙今天出席台東首場記者會，強調結合檢、警、調、移民及民間力量，全力守護選舉公平，並拋出「希望檢舉獎金發不出去」的目標，象徵對乾淨選舉的高度期待。

藍白今討論新北選戰李四川黃國昌首碰面 蔣萬安：對李有信心

新北市長選舉藍白合，傳國民黨、民眾黨今天將進行宜蘭與新北工作小組會議，民眾黨主席黃國昌將正式與國民黨新北市長參選人李四川見面。台北市長蔣萬安今天被問及，對李四川有信心？蔣說，當然有信心，他一定跟李四川一起攜手共同努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。