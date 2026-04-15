宜蘭縣長選舉藍白合「不公布民調日期」 以免綠營灌票失真

國民黨與民眾黨宜蘭工作小組今天上午開會協商，雙方針對宜蘭縣長民調達成共識，決定以不公開日期的方式進行內參民調，以免民進黨支持者灌票左右民調、造成失真，無法產生藍白最強的候選人，盼盡速產生人選才能整合選戰。

兩黨宜蘭工作小組今天進行協調，也是雙方參選人首次面對面的正式協商。國民黨包括參選人吳宗憲、黨中央副秘書長李哲華、縣黨部主委林明昌及宜蘭縣前副縣長林建榮，民眾黨方面是參選人陳琬惠，黨秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓及中評會主委李偉華。

美麗島電子報上月中所做宜蘭縣長選情民調，藍白綠3位參選人，國民黨吳宗憲支持度26.6%，民眾黨陳琬惠7.9%，雙方落差很大；另外 TVBS民調中心23日也公布一份宜蘭縣長選舉民調，國民黨參選人吳宗憲支持度28%，民眾黨參選人陳琬惠8%支持，兩份民調都顯示雙方的落差很大。

由於民進黨去年10月就徵召提名林國漳律師參選，已經跑了半年，藍白支持者著急認為縣長人選不能再拖，雙方今天最後討論要不要做民調？民眾黨堅持以民調產生人選，對支持者才能有交代。

但與會者也提出擔心民進黨人士在民調時動員灌票，左右民調結果，會中決定不公布民調日期，雙方先確認民調公司，直接由工作小組下去做內參民調，盡速產生人選，整合選戰。