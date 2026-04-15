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少子化議題被問不婚心聲 張硯卿尬回「現在專心於市政工作」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市議員劉德林今在議會質詢關心行國處長張硯卿至今未結婚生子原因。圖／翻攝自高雄市議會
市議員劉德林今在議會質詢關心行國處長張硯卿至今未結婚生子原因。圖／翻攝自高雄市議會

少子化議題，高雄市議員劉德林今天關切年輕世代不婚不生、生育率低，點名未婚的市府行政暨國際處長張硯卿，已屆適婚年齡仍未步入婚姻，好奇她內心真實想法；面對議員連番追問，張硯卿一度尷尬，最後才吐露一句話回應「專心市政工作」。

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議員劉德林指出，高雄新生兒人數持續探底，114年僅1萬2453人，較前一年減少近3000人，若與110年相比更已減少逾4000人，人口結構惡化速度驚人，已是國安問題。

此外，市府推動的單身聯誼與集團結婚政策，雖配對率達5成，但多停留在交朋友階段，實際走入婚姻比例有限，質疑政策未能有效轉化為出生人口的提升。

劉德林質問，年輕人到底在怕什麼，還點名市府行國處長張硯卿以自身與同世代角度，說明當前年輕人面臨的壓力。

張硯卿回應，影響婚育因素很多，每個人考量不同，包括經濟壓力、住房負擔以及未來規畫等都有可能，若政府能在婚後提供更多支持，例如住宅補助，對減輕年輕人負擔應有幫助。

劉德林進一步追問她至今未步入婚姻的想法？張硯卿坦言，目前還沒深入思考這個問題，「如果是我個人，現在就是專心於市政工作」。

劉德林直言，少子化背後是沉重的經濟與家庭責任，不能將責任歸咎於年輕世代，「要負擔父母，還要背房貸、養小孩，誰敢結婚？」直言年輕人不願結婚，而是現實壓力過重，不敢婚、不敢生。

他強調，不婚不生並非價值觀問題，而是抵不過現實壓力，政府長期以補助作為主要手段，但真正壓力來自整體環境，包括薪資停滯、房價高漲、職涯不穩與長照責任等，若不從制度面改善，補助再多也只是治標不治本。

他建議市府整合民政、社會、教育及衛生等局處資源，從居住、托育到長照全面改善，打造讓年輕人敢結婚、願意生育的環境。

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