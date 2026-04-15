少子化議題被問不婚心聲 張硯卿尬回「現在專心於市政工作」

少子化議題，高雄市議員劉德林今天關切年輕世代不婚不生、生育率低，點名未婚的市府行政暨國際處長張硯卿，已屆適婚年齡仍未步入婚姻，好奇她內心真實想法；面對議員連番追問，張硯卿一度尷尬，最後才吐露一句話回應「專心市政工作」。

議員劉德林指出，高雄新生兒人數持續探底，114年僅1萬2453人，較前一年減少近3000人，若與110年相比更已減少逾4000人，人口結構惡化速度驚人，已是國安問題。

此外，市府推動的單身聯誼與集團結婚政策，雖配對率達5成，但多停留在交朋友階段，實際走入婚姻比例有限，質疑政策未能有效轉化為出生人口的提升。

劉德林質問，年輕人到底在怕什麼，還點名市府行國處長張硯卿以自身與同世代角度，說明當前年輕人面臨的壓力。

張硯卿回應，影響婚育因素很多，每個人考量不同，包括經濟壓力、住房負擔以及未來規畫等都有可能，若政府能在婚後提供更多支持，例如住宅補助，對減輕年輕人負擔應有幫助。

劉德林進一步追問她至今未步入婚姻的想法？張硯卿坦言，目前還沒深入思考這個問題，「如果是我個人，現在就是專心於市政工作」。

劉德林直言，少子化背後是沉重的經濟與家庭責任，不能將責任歸咎於年輕世代，「要負擔父母，還要背房貸、養小孩，誰敢結婚？」直言年輕人不願結婚，而是現實壓力過重，不敢婚、不敢生。

他強調，不婚不生並非價值觀問題，而是抵不過現實壓力，政府長期以補助作為主要手段，但真正壓力來自整體環境，包括薪資停滯、房價高漲、職涯不穩與長照責任等，若不從制度面改善，補助再多也只是治標不治本。

他建議市府整合民政、社會、教育及衛生等局處資源，從居住、托育到長照全面改善，打造讓年輕人敢結婚、願意生育的環境。