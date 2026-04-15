反賄選宣導台東開跑 鄭銘謙：盼檢舉獎金發不出去

因應「115年地方公職人員選舉」，反賄選宣導正式啟動，法務部長鄭銘謙今天出席台東首場記者會，強調結合檢、警、調、移民及民間力量，全力守護選舉公平，並拋出「希望檢舉獎金發不出去」的目標，象徵對乾淨選舉的高度期待。

鄭銘謙指出，此次從台東率先開跑具有指標意義，展現政府對查賄工作的重視。他表示，選舉的核心在於公平與公正，執法機關將秉持「有聞必查、有據必辦」原則，嚴查賄選與選舉暴力，絕不容許金錢或不法手段介入。

他也點出當前選舉面臨的三大挑戰。首先是地下賭盤問題，鄭銘謙直言「賭盤會見血」，隨著科技發展，賭盤已轉為線上與虛擬形式，對選情影響更為隱蔽，未來將強化溯源追查，全面斬斷不法鏈結。

其次是假訊息與AI生成內容干擾。他表示，不實訊息透過網路與社群迅速擴散，甚至被用來攻擊對手或影響選情，相關單位將加強即時查證與澄清，避免錯假資訊持續發酵。

第三則是境外勢力介入風險。他指出，在全球化與網路化趨勢下，境外敵對勢力可能透過多元手段影響選舉，檢調機關將與國安體系密切合作，強化跨境調查，確保選舉獨立與公平。

鄭銘謙也呼籲民眾共同參與反賄選行動，若發現任何影響選舉公正的行為，應即時檢舉。他強調，最理想的狀況是「檢舉獎金一塊錢都發不出去」，代表沒有賄選發生，才能真正落實民主價值。

最後他提到，自己過去曾在台東服務，對當地有深厚情感，且兒子在台東出生，身分證字號為勝利「V」開頭，期盼反賄選從台東出發，反繪贏得勝利，為乾淨選舉的示範典範，攜手守護台灣民主。

鄭銘謙希望「檢舉獎金發不出去」，象徵對乾淨選舉的高度期待。記者尤聰光／攝影