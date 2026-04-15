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民眾黨桃園議員提名這3區改徵召 平鎮初選吳正吉、高宇彥4/18民調決勝負

桃園電子報／ 桃園電子報

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民眾黨桃園市平鎮議員初選民調，前立委辦公室主任吳正吉（右）全力爭取民調勝出。圖：吳正吉提供

2026年桃園市議員初選提名相繼確定，台灣民眾黨桃園市議員初選卻因提名機制不明，迄今未提名參選人，令許多小草支持者擔憂，民眾黨今(15)日表示，龜山、中壢區初選取消，八德區初選結果疑似特殊因素被迫取消，3區決定改採徵召，平鎮區本(4)月18至20日辦理吳正吉、高宇彥2人初選民調決勝負，4區提名人選最後由黨中央選決會確定。

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民眾黨桃園市平鎮議員初選民調，前桃園市黨部主委高宇彥（右）全力爭取民調勝出。圖：高宇彥提供

桃園市議員年底選舉，隨著民進黨區域議員提名25人最早確定，現任區域無黨籍議員7人，除段樹文之外，其他6人均尋求連任，國民黨區域議員提名32席，僅龜山、中壢、楊梅3區將進行民調初選提名作業，民眾黨議員提名人選卻顯得混沌，尤其近日民眾黨風波連連，桃園議員提名未依機制走，也影響小草的支持度。

民眾黨內人士指出，民眾黨原先規畫龜山、中壢、八德、桃園及平鎮區初選提名，只有桃園區初選單純提名徐千晴確定，龜山、中壢區初選相繼「出狀況」，2區初選機制遭沒收，八德區雖順利完成初選民調，最後由江沛育勝出，未料八德初選結果出現疑似特殊因素，黨中央調查後取消初選結果，龜山、中壢及八德區決定改採徵召方式，目前只剩平鎮區進行初選民調，其他各區尚無規畫議員提名人選。

民眾黨平鎮區初選民調，由前民眾黨立委辦公室主任吳正吉與前桃園市黨部主委高宇彥2人對決，預定18至20日晚間6時至10時進行民調決定最後提名人選，吳正吉、高宇彥上屆分別在中壢、平鎮區參選議員落敗，這次雙雙投入平鎮初選，2人正積極深入各社區、社團據點、街道宣傳，爭取初選民調曝光度和「選民唯一支持」。

吳正吉表示，他的家人都住在平鎮，發現平鎮近幾年建設太少、速度太慢，他決定回到平鎮參選，運用自己在中央服務累積能量和過去在地方政府工作經驗，用務實行動、傾聽市民的聲音，來建設全新的平鎮，「要把每一件小事做好，讓大家真正感受到平鎮的改變」，希望爭取平鎮鄉親唯一支持，代表民眾黨出來服務。

高宇彥表示，有人問他「為什麼出來選舉？做地政士有收入、有時間，能陪家人，不是很好？」選舉很花錢，如果沒有一點理想及想為地方做事的心，這條路走不下去，他希望用過去擔任民代助理、國民黨新竹黨部及民眾黨桃園黨部主委的歷練和專業，這次自己順其自然爭取初選勝出，為平鎮爭取建設與資源，為2028藍白合做好橋樑。

本文章來自《桃園電子報》。原文：民眾黨桃園議員提名這3區改徵召 平鎮初選吳正吉、高宇彥4/18民調決勝負

2026九合一選舉

桃園 民調 民眾黨

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