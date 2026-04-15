被稱國民黨第3顆太陽 蔣萬安一句話四兩撥千斤

國民黨主席鄭麗文訪陸，鄭習會後大陸宣布對台十項惠台政策，外界認為黨內「鄭麗文路線」已經確定，台北市長蔣萬安今天也被問及，現在國民黨內除了盧秀燕、鄭麗文，是否覺得自己是第三顆太陽？蔣萬安笑稱「你們很關心太陽，我今天跟北北基桃四市首長很關心地球。」

蔣萬安今天上午與基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓出席北北基逃減碳存摺2.0政策發表記者會。對於國民黨傳出已經有「鄭麗文路線」，媒體問蔣，是否對國民黨2026、2028選情有幫助？蔣說，市民對於市政的期待及各方面的肯定，就是他和台北隊持續努力推動各項市政最大的底氣。

媒體追問，黨內除了鄭麗文、盧秀燕，覺得自己是黨內第三顆太陽？蔣萬安先看向旁邊的兩位副市長說，「副市長們！呵呵呵，沒有，今天最重要，你們都很關心太陽，我們今天很關心地球。」

蔣萬安說，今天北北基桃四市就來是推動節能減碳，減碳存摺2.0全面升級，所以大家關心的是地球節能減碳。