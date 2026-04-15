嘉市長選將交鋒 張啓楷支持交流和平、王美惠批在野擋預算

嘉義市長選戰升溫，「鄭習會」落幕，效應餘波盪漾，成為參選人攻防爭取鄉親支持焦點。國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，引發是否有助選情的討論，藍白與民進黨陣營各自解讀、交鋒。

藍白陣營共推的嘉義市長參選人張啓楷表示，只要有助於兩岸交流與和平，民眾自然會支持。他指出，政府的責任在於讓人民安居樂業，但民進黨長期被批評放棄交流、加劇對立，甚至讓不少市民憂心兩岸擦槍走火、影響兵役安全與民生經濟。

不過，張啓楷直言，民進黨勢必將操作「抹紅」議題，實際對選情影響仍有待觀察；此外，5月登場的「川習會」，若觸及台灣敏感議題，也將牽動此次「鄭習會」的後續效應。

另一方面，民進黨嘉義市長參選人、立委王美惠說，政治人物不應凡事先盤算選票，應優先把人民照顧好。她強調，社會期待的是穩定生活，而當前拖慢台灣發展的正是在野黨，多次阻擋總預算，導致資源無法到位，影響地方建設與民眾權益。「鄭習會」是否能轉化為實質選票，仍待時間驗證，但已提前點燃嘉義市長選戰的政治攻防戰火。