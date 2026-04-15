觀察站／綠選將斷層 二軍上陣只求穩盤

民進黨拖延多時的北台灣選戰布局，千呼萬喚下才推出人選，無論是桃園市黃世杰、新竹市莊競程，連綠營內都感嘆，這已是目前端得出「最好的菜了」，目標不是選贏，而是穩住基本盤；北台灣二軍上陣，凸顯出民進黨人才斷層困境。

綠營重回中央執政已快滿十年，這段期間，民進黨在中央坐擁龐大資源，長期提供了綠營政治人物強大後盾，哪怕在選戰中栽了跟頭，也都能在中央部會、國營事業安插位置，甚至出現「輸愈多、官愈大」或「敗選者聯盟」現象。

只是，綠營看似不間斷地培養出源源不絕的地方選將，但這次北台灣選戰布局嚴重卡關，凸顯出這套輪轉機制出了問題：中央部會官員多半高掛「拒戰牌」，地方選將斷層，多地都出現「找不到稱頭人選」情況。

以桃園市長人選為例，原本賴總統鎖定不分區立委王義川，最後連王都不願參戰；昨天提名的黃世杰雖由法務部次長轉戰，但他二○二四年連立委選區都守不住，綠營基層的擔憂不在話下。新竹市長人選莊競程同樣和地方連結度低，過去從政大本營在台中，但民進黨在新竹市在地找不到人參選，只好「空降參選」。

民進黨在北台灣找不到人選的真正噩夢還在後頭，重中之重的台北市長布局仍未定，綜合綠營資訊，由立委沈伯洋出戰機率頗高，但沈的言行具有高度社會爭議，若提名成真，北台灣戰隊一字排開，恐怕綠營選戰氣勢就先蒙上一層陰影。