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沈伯洋戰北市？徐國勇：人選一定比我強

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片 林澔一
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片 林澔一

民進黨布局北台灣選戰，選舉對策委員會昨拍板徵召法務部前政務次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長，送交今天民進黨中執會通過提名；但眾所矚目的台北市長選戰，仍未有具體進展，據了解，隨著賴清德總統將出訪友邦，提名作業將隨之暫緩，台北市長人選最快五月才會出爐。

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據轉述，針對台北市長人選，民進黨秘書長徐國勇在昨天會中表示，現在幾位檯面上人選，選對會都會再綜合評估，「一定會提出比我更強的人」。

黨內人士指出，關於台北市長人選，昨天會中著墨並不多，選對會成員有一定默契，大概就是朝向民進黨立委沈伯洋方向發展，但仍有些待和黨內、基層溝通之處，目前定調就是「宜緩不宜急」；且賴清德總統將出訪，選對會提名進度將再放緩，待月底賴總統歸國後，才會開始新一輪選戰布局討論。

民進黨派系人士表示，黨內在台北市最大兩股勢力當屬英系、新潮流，英系立委吳沛憶日前已登記參選台北市黨部主委，主要任務就是打好年底選戰，並透露沈伯洋最近開始與她討論市政政策，已透露出英系「願意扛轎」；新潮流同樣對沈伯洋參選「開綠燈」，若無出現重大變數，仍以沈出線機率高。

綠營新竹縣長提名同樣陷入膠著，原被看好的竹北市長鄭朝方，參選意願傳出變數。民進黨人士表示，目前新竹縣狀況相對單純，最強人選鄭朝方仍在思考是否出戰新竹縣長；由於新竹縣長、竹北市長選戰布局有連動效應，如何做出最佳布局，有待凝聚共識。

黃世杰、莊競程兩項提名，預計在今天民進黨中執會通過，兩人將出戰尋求連任的國民黨桃園市長張善政、藍白共推的新竹市長高虹安。

沈伯洋 民進黨 莊競程 黃世杰 徐國勇 賴清德

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