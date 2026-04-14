彰化縣長提名卡關 國民黨發言人：由縣黨部協調「主席不會強加意見」

國民黨下屆彰化縣長參選人提名卡關，立法委員謝衣鳯選區的溪湖區今傳出，中央確定會提名考紀會前主委、律師魏平政，並指所謂「基層反彈」，是支持特定人選的一些人，不能代表真正基層聲音，待中央公布提名，基層就會動起來。

國民黨發言人江怡臻今與中廣「千秋萬事」主持人王淺秋，聊到年底選舉提名作業時。江怡臻說，下屆彰化縣長提名應由縣黨部協調，黨主席鄭麗文不會強加意見。

積極參選下屆彰化縣長的國民黨立委謝衣鳯、彰化縣工商策進會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋，日前共同發布聲明，要求中央採民調產生縣長人選，把魏平政納入民調名單，中央均未回應。

國民黨彰化縣黨部今未發表任何聲明，溪湖區地方人士接獲消息，指稱中央確定提名魏平政，「基層反彈」是指支持特定對象的一些人士和選民，待中央正式公布人選，魏平政競選團隊成形和運作，真正的基層力量就會動起來。

溪湖區人士指出，經過多次民調，謝衣鳯、柯呈枋兩人輪流分列第一、第二，選舉不能只靠形象、能力，經濟也很重要，資金匱乏、資金斷鏈都難以為繼，經過全盤考量，代表國民黨的下屆縣長參選人呼之欲出，面對民進黨今發布團結一致的新聞，國民黨基層已作好心理準備。