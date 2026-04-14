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空降釀反彈？蕭景田見鄭麗文仍無法拍板 藍營人士分析彰化縣長提名卡關主因

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空降釀反彈？蕭景田見鄭麗文仍無法拍板 藍營人士分析彰化縣長提名卡關主因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣黨部主委證實今與黨主席鄭麗文碰面，也說明天中常會還不會提名彰化縣長人選。聯合報系資料照
國民黨彰化縣黨部主委證實今與黨主席鄭麗文碰面，也說明天中常會還不會提名彰化縣長人選。聯合報系資料照

國民黨彰化縣長選舉人選遲未定案，原本外界認為黨主席鄭麗文出訪大陸前就會拍板，但最終延至返國後仍未明朗。隨著選戰逼近，基層普遍期待本周三中常會能夠定案，不過彰化縣黨部主委蕭景田指出，今與鄭麗文主席會面溝通，明天應還不會提名，相關人選仍待進一步評估，但還是會以徵召方式提名。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣長人選一度傳出可能徵召前考紀會主委、律師魏平政，引發在地參選者反彈。爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章於本月11日共同連署，呼籲黨中央回歸在地徵召原則，並將資料傳送給當時人在大陸的鄭麗文；隔天上午，黨祕書長李乾龍也致電蕭景田詢問意見。

蕭景田表示，今與主席談論很多，他建議黨中央針對目前爭取提名的四人，從個人特質、未來選戰可能面臨的問題以及各自支持度進行整體評估，因縣長選戰成敗由全黨共同承擔，主席也相當重視結果。

他也指出，現階段各方仍各自努力，尚難整合出單一人選，必須待提名確定後，才能進一步協調整合，因此明天還難以提名人選。

黨內人士分析，這段時間基層民代與支持者對魏平政的空降傳聞議論不少，這可能也是提名遲未拍板的主因之一，但人選持續無法產出，恐壓縮後續整合與選戰布局時間。

國民黨 魏平政 蕭景田 鄭麗文

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