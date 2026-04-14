藍營竹縣長提名初選廝殺…基層憂分裂 徐欣瑩：會站在第一線團結全縣

下屆新竹縣長選舉國民黨黨內初選3月底揭曉，由立委徐欣瑩勝出，黨內初選競爭激烈，雙方陣營戰火你來我往，基層擔心造成藍營分裂。徐欣瑩辦公室下午表示，他們團隊支持縣長楊文科、副縣長陳見賢，不分黨派、聯合各鄉鎮市共同推動縣政，未來徐欣瑩也會以地方意見出發，站在第一線，團結全縣13個鄉鎮市及各級民代，共同擘畫縣政藍圖。

國民黨下屆新竹縣長黨內初選揭曉後，中常會也通過提名徵召徐欣瑩參選新竹縣長，新竹縣副縣長陳見賢僅以1.2%些微差距落敗，他對此結果強調「國民黨加油，新竹縣加油！」。陳見賢昨晚與各鄉鎮市長餐敘交流，今天並在臉書貼文，其中還包括可能代表民進黨參選的竹北市長鄭朝方，引起外界好奇。

針對新竹縣藍營整合、弭平初選撕裂的傷口，徐欣瑩辦公室下午強調將全力支持縣政發展示，徐欣瑩也會以地方意見出發，站在第一線團結全縣各鄉鎮市及各級民代，共同擘畫縣政藍圖。這段時間，徐欣瑩最重要的工作是持續勤走地方、謙卑傾聽。

徐欣瑩辦公室指出，徐欣瑩作為國民黨正式提名徵召的新竹縣長參選人，她必定會與各鄉鎮市首長、各級民意代表參選同志團維結一心，贏得年底五合一勝選，延續國民黨執政，守護新竹縣的藍天。