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賴苡任僅遭記申誡仍可參加國民黨初選 昔重批「背骨」黃子哲宣布退選

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市花卉公司副董事長黃子哲原先宣布投入士林北投初選，被外界視為要拉下賴苡任，不過黨中央考記會昨天宣布賴一案記申誡處分，賴參選權利仍可保留，黃宣布退選。聯合報系資料照
台北市花卉公司副董事長黃子哲原先宣布投入士林北投初選，被外界視為要拉下賴苡任，不過黨中央考記會昨天宣布賴一案記申誡處分，賴參選權利仍可保留，黃宣布退選。聯合報系資料照

台北市花卉公司副董事長黃子哲原先宣布投入士林北投初選，被外界視為要拉下賴苡任，不過黨中央考記會昨天宣布賴一案記申誡處分，賴參選權利仍可保留，黃今在臉書表示因故退出初選，也意味參與初選僅剩賴苡任、林揚庭兩人，士林北投應可不用初選。

2026九合一選舉

國民黨原先由賴苡任、林揚庭參與初選，加上現任議員陳重文因案在身遭停權，然而賴在初選期間遭具名檢舉，疑在大罷免遭檢方調查期間，出賣時任黨部主委黃呂錦茹，雖賴仍依規定完成登記，但被送考紀會調查，最重恐面臨停權。

台北市花卉公司副董事長黃子哲在初選登記截止日壓線宣布投入初選，並表示自己是「選而不競，備戰救援」更被視為要拉下賴苡任，雙方在這段期間也激烈交火，火藥味濃厚。

然而昨天考紀會昨宣布，針對賴苡任一案記申誡處分，賴參選權利仍可保住，黃今在臉書發聲明，「本人因故退出台北市議員初選，祝國民黨黨運昌隆」。

國民黨 考紀會 陳重文

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