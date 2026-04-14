自信回應「年紀大」質疑 李四川：參選就是要照顧年輕世代

國民黨新北市長參選人李四川持續走訪基層請益，今天下午到新北產業總工會，和該會理監事等會員工會座談。李四川用蓋天橋比喻，強調參選就是為年輕人創造機會。

台北市、新北市前勞工局長高寶華今天下午陪李四川出席座談會，新北市產業總工會理事長潘岱儒、行政院政務顧問洪清福與會。

有工會幹部反映，公司雖賺錢，但老闆卻瞧不起工會，連工會幹部正常開會的會務假都不肯給。

李四川表示，勞資問題，觀念只要改一改，許多問題都可以迎刃而解。

他舉例自己30年前當公務員時，從事土木工程，到處在馬路上蓋天橋；30年後的今天卻拚命地拆馬路上的天橋，因為當年交通觀念是「以車為本」，現在來看是錯了，當時若以「行人為本」，就不用浪費30年時間，花經費預算、心力，「所以觀念會決定做法」。

李四川話鋒一轉，談到有人對他說「年紀那麼大了，把（選舉）機會讓給年輕人」，他談到參選承擔的初衷，就是要照顧年輕世代，例如爭取輝達進駐台北市，帶來1萬個工作機會，招商造福年輕人，未來北市、新北市民都能受惠。

國民黨新北市長參選人李四川持續走訪基層請益，今天下午到新北產業總工會，和該會理監事等會員工會座談。記者牟玉珮／攝影