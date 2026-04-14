財神總統回歸再戰2026嘉義市長 網友熱議：沒他參與選舉就沒意義

曾多次投入嘉義縣市長及立委選舉、話題性十足的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，今天遞函嘉義市警局，因周四在市府前宣布投入 2026 嘉義市長選戰，希望警方在活動期間加強周邊警備巡邏與安全維護。阿成參選消息一出，引發網友熱烈討論，不少市民紛紛留言表示支持，有網友留言「終於回來了 少掉阿成名字的選票 嘉義市的選舉就沒有意義！」。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，自己過去曾參加過 2014 年嘉義縣長、2018 年及 2022 年嘉義市長等多次選舉。此次選定於本周四（16日）上午10 時，在嘉義市政府正門口人行道發布參選消息，主打「反霸凌」訴求。為了防止有心人士滋事或破壞選舉事務，他請求市警局在活動區域強化巡邏並派員維安。

針對這名「辣個男人」的回歸，臉書社群湧入大量網友留言。有支持者直呼「黃市長好」、「終於回來了」，也有網友對其選情表示樂觀，認為「這會是他有史以來得票最高的一次」。此外，不少網友將他與其他潛在競爭對手比較，留言表示「他都還比薯條強」、「真希望他的票數可以超過張啟楷」。

對於網友反應熱絡，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表示，這展現了嘉義人的「正義感」，他認為這次參選主軸在於醫師翁壽良遭到霸凌、人格被汙辱、感情被踐踏，這不僅是個人問題，更是整個嘉義人受氣，因此他身為無黨籍人士，必須站出來應援民意。他並展現十足信心表示，自己的形象與西裝穿搭都比對手更有氣勢，甚至有信心與王美惠一拚。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統強調，選舉的勝敗並非重點，最重要的是「人格不能被侮辱、自尊不能被踐踏」。他指出，自己歷次參選始終秉持光明正大的態度，也獲得許多市民的尊敬。

嘉義市警局表示，屆時將依現場狀況適度調派警力維護秩序。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統參選消息經本報披露後，臉書社群湧入大量網友留言。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書