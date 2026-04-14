遭國民黨停權、志工當眾受辱 蕭敬嚴嘆：空氣中有除之而後快滿滿恨意

國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面臨遭停權處分風暴。蕭敬嚴今天說，有志工回報遭疑對手的支持者辱罵，對方還粗魯地將文宣品拍落在地，感嘆選區過去的選風向來溫和敦厚，這一次空氣中卻有欲除之而後快的滿滿恨意。

2022年新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）選舉，國民黨候選人廖先翔、白珮茹雙雙連任。廖在2024年當選立委，今年市議員選舉，國民黨除提名白珮茹，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另一名額，國民黨在13、14、15日的晚上6時至10時做民調，決定人選。

蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部先前做出停權1年處分，國民黨中央黨部考紀會昨天傍晚宣布，蕭違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。

市黨部昨天表示，蕭敬嚴有申訴權利，仍具參選資格，民調持續進行，待最後申訴結果。蕭敬嚴今天感謝黨部堅守初選應有程序，說明初選民調照常進行，不被惡意謠言煽惑，確保他能順利完成這場選戰。

蕭敬嚴說，今天接到志工回報，在市場遭遇了令人痛心的對待，原來是有志工發送文宣品時，遭到剛與對手陣營助理交談的人無理挑釁，不僅口出惡言、辱罵不堪入耳字眼，更粗魯地將志工遞出的文宣品拍落在地，隨後揚長而去。

蕭敬嚴表示，得知志工在街頭承受莫名委屈與異樣眼光，感到萬分不捨。志工沒有做錯任何事，錯的是這場初選，被某些勢力扭曲成了煽動仇恨的霸凌式動員。

蕭敬嚴認為，汐止、金山、萬里的選風向來溫和敦厚，過去無論黨內初選甚或不同政黨競爭，大家始終避免對立衝突，但這一次卻看到空氣中，有欲除之而後快的滿滿恨意。志工無端受辱時他如果在場，絕對會立刻上前幫忙並報警處理，讓無禮者為踐踏民主的尊嚴付出代價。

蕭敬嚴說，從參選的第一天起就面對排山倒海的抹黑、奧步與打壓。側翼網軍移花接木的栽贓、匿名帳號粗鄙的言論，從未停止，但他始終堅持一步一腳印，絕不退縮，面帶微笑，用政見與服務爭取認同。

今、明晚間仍進行電話民調，蕭敬嚴說，初選不只是他個人的選舉，更是在地人選擇「正直」或「霸凌」的對決，懇請鄉親接到電話民調，請堅定支持蕭敬嚴，他會繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。