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看板神似「超級瑪利歐」遭疑侵權 南市議員急撤：未來設計會更審慎
每逢選舉前夕，街頭巷尾隨處可見競選看板林立，看板內容也備受討論，近期有民眾發現，台南市議員周麗津的看板風格造型，似乎與日本知名遊戲公司角色人物「超級瑪利歐」相似，遭民眾質疑；近期該看板已全數撤下，對此，周麗津表示，未來競選看板內容會更加嚴謹。
2026九合一選舉
近期市議員周麗津與台南市長參選人陳亭妃聯合競選看板高高掛在南區各地，看板上兩人身穿牛仔吊帶褲、帶著造型報童帽，雖相當活潑、吸睛，不過，兩人的裝扮與「超級瑪利歐」相當類似，引起民眾質疑參選人是否有買版權。
對此，周麗津回應，當初設計該看板主要是想吸引親子目光、拉近與民眾的距離，將在親子活動時的裝扮拍下製成看板，裝扮的衣服均是自己手工製作，但不知道看板上架後會造成這麼大的困擾，近期已趕緊先把6面看板全數撤下替換，未來在挑選設計看板內容時也會更加嚴謹。
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