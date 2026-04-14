國會辦公室主任參選 羅智強為何元楷助選、強調何為人正派、講義氣

國民黨13日起連續3天進行新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選民調。台北市立委羅智強今到汐止為參選的辦公室主任何元楷助選，指何歷練完整，為人正派講義氣，號召民眾支持他。

2022年新北市議員汐萬金選區，國民黨候選人廖先翔、白珮茹雙雙連任。廖在2024年當選立委，今年市議員選舉，國民黨除提名白珮茹，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另一名額，國民黨在13、14、15日的晚上6時至10時做民調，決定人選。

羅智強今天到汐止陪同何元楷以車隊掃街拜票時說，何元楷在地的汐止子弟，國會幕僚、選舉助選和市政幕僚歷練完整，因為何當過桃園市長張善政競選時的發言人，為國民黨立下汗馬功勞。何也曾加入台北市長蔣萬安團隊，是蔣市府的幕僚，現在他的國會辦公室服務，對國會也熟悉。

羅智強表示，他向鄉親推薦何元楷的另一個原因，是他覺得何元楷為人非常正派，而且講義氣，在需要何元楷出來為國民黨作戰，來為台灣民主作戰的時候，信念非常堅定，一路走來始終如一，拜託大家接到民調電話，請唯一支持何元凱。

何元楷說，民調還在繼續進行當中，初選過程很緊張，他現在就是全力以赴贏過初選，目標就是要把初選名次衝到第一名，順利過關後，希望說能夠代表國民黨來汐萬金選區服務鄉親。