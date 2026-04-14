快訊

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

三大法人買超687億引爆台股！台積電衝2055元天價 58檔漲停掀資金輪動

聽新聞
0:00 / 0:00

綠誰選北市仍難產 徐國勇掛保證：一定提出比我強的人選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

民進黨選對會今天拍板，2026地方選舉由法務部前次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長，預計明天中執會正式徵召提名。眾所矚目的台北市長布局，仍無具體進度；據轉述，民進黨秘書長徐國勇會中表示，現在幾位檯面上人選，選對會都會再綜合評估，一定會提出比他更強的人，出戰北市。

2026九合一選舉

黨內人士指出，台北市長布局今天選對會著墨並不多，選對會成員有一定默契，大概就是朝向民進黨立委沈伯洋方向發展，但仍有些待和黨內、基層溝通之處，目前定調就是「宜緩不宜急」；且賴清德總統將出訪，選對會提名進度將再放緩，待月底賴總統歸國後，才會開始新一輪選戰佈局討論。

至於新竹縣長選戰布局，黨內人士指出，今天會中並無相關討論，而目前新竹縣狀況也相對單純，就是竹北市長鄭朝方仍在思考是否出戰新竹縣長；由於新竹縣長、竹北市長選戰布局有連動效應，如何做出最佳佈局，有待凝聚共識。

竹北 台北 桃園

延伸閱讀

民進黨選對會拍板 黃世杰桃園戰張善政、莊競程竹市拚高虹安

初選失利邀鄉鎮市長餐敘有綠營鄭朝方 陳見賢臉書貼文引關切

國民黨宜蘭縣黨部火速通過徵召議長等4強將+1 團結迎戰2026選舉

傳蔡英文鼓勵鄭麗君選北市長 鄭朝方也傳婉拒徵召竹縣長

相關新聞

民進黨選對會拍板 黃世杰桃園戰張善政、莊競程竹市拚高虹安

民進黨選對會今天拍板，2026地方選舉由法務部前次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長，預計明天中執會正式徵召提名。此外，民進黨立委沈伯洋被視為角逐台北市長的熱門人選，黨內已逐漸凝聚共識，力拚登場即可就戰鬥位置。

李四川蘇巧慧新民調僅差1% 被稱「最強外卡」蔣萬安回應了

2026選戰，最新新北市長選舉民調，國民黨擬參選人李四川、與民進黨蘇巧慧差距僅約1個百分點，還有分析認為，爭取連任的北市長蔣萬安有機會成為影響新北選情的最強「跨區外卡」。蔣今表示，民調都是參考，他持續努力打拚市政，且會跟李四川一起努力、全力以赴。

遭國民黨停權、志工當眾受辱 蕭敬嚴嘆：空氣中有除之而後快滿滿恨意

國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面臨遭停權處分風暴。蕭敬嚴今天說，有志工回報遭疑對手的支持者辱罵，對方還粗魯地將文宣品拍落在地，感嘆選區過去的選風向來溫和敦厚，這一次空氣中卻有欲除之而後快的滿滿恨意。

國會辦公室主任參選 羅智強為何元楷助選、強調何為人正派、講義氣

國民黨13日起連續3天進行新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選民調。台北市立委羅智強今到汐止為參選的辦公室主任何元楷助選，指何歷練完整，為人正派講義氣，號召民眾支持他。

綠誰選北市仍難產 徐國勇掛保證：一定提出比我強的人選

民進黨選對會今天拍板，2026地方選舉由法務部前次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長，預計明天中執會正式徵召提名。眾所矚目的台北市長布局，仍無具體進度；據轉述，民進黨秘書長徐國勇會中表示，現在幾位檯面上人選，選對會都會再綜合評估，一定會提出比他更強的人，出戰北市。

初選失利邀鄉鎮市長餐敘有綠營鄭朝方 陳見賢臉書貼文引關切

國民黨下屆新竹縣長黨內初選3月底揭曉，由國民黨立委徐欣瑩勝出，中常會也通過提名徵召徐欣瑩參選新竹縣長，新竹縣副縣長陳見賢僅以1.2%些微差距落敗，他對此結果強調「國民黨加油，新竹縣加油！」。陳見賢昨晚邀請各鄉鎮市長餐敘交流，今天並在臉書貼文，其中還包括可能代表民進黨參選的竹北市長鄭朝方，引起外界好奇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。