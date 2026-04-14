綠誰選北市仍難產 徐國勇掛保證：一定提出比我強的人選

民進黨選對會今天拍板，2026地方選舉由法務部前次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長，預計明天中執會正式徵召提名。眾所矚目的台北市長布局，仍無具體進度；據轉述，民進黨秘書長徐國勇會中表示，現在幾位檯面上人選，選對會都會再綜合評估，一定會提出比他更強的人，出戰北市。

黨內人士指出，台北市長布局今天選對會著墨並不多，選對會成員有一定默契，大概就是朝向民進黨立委沈伯洋方向發展，但仍有些待和黨內、基層溝通之處，目前定調就是「宜緩不宜急」；且賴清德總統將出訪，選對會提名進度將再放緩，待月底賴總統歸國後，才會開始新一輪選戰佈局討論。

至於新竹縣長選戰布局，黨內人士指出，今天會中並無相關討論，而目前新竹縣狀況也相對單純，就是竹北市長鄭朝方仍在思考是否出戰新竹縣長；由於新竹縣長、竹北市長選戰布局有連動效應，如何做出最佳佈局，有待凝聚共識。