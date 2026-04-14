聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨選對會拍板 黃世杰桃園戰張善政、莊競程竹市拚高虹安
民進黨選對會今天拍板，2026地方選舉由法務部前次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程出戰新竹市長，預計明天中執會正式徵召提名。此外，民進黨立委沈伯洋被視為角逐台北市長的熱門人選，黨內已逐漸凝聚共識，力拚登場即可就戰鬥位置。
2026九合一選舉
莊競程具備生醫工程博士背景、曾任教於陽明交通大學的莊競程，黨內人士分析，莊已獲得民進黨立委柯建銘和基層民代支持，可與現任市長高虹安一搏。
黃世杰父親黃金德為現任桃園農田水利研究發展基金會董事長，傳出提名黃世杰選桃園市長後，背後的地方組織輔選系統也悄然啟動。地方認為，對比先前傳出的立委王義川、總統府副秘書長何志偉，黃相對是較好的市長人選，不僅擁有高學歷，也是南桃園地區客家子弟出身，對地方熟悉，也能精準掌握政策議題，在民進黨資源挹注及黨內支持下，有拚戰的實力。
新竹縣長提名則陷入膠著，原被看好的竹北市長鄭朝方，參選意願傳出變數。民進黨人士表示，新竹縣與竹北市的提名有高度連動效應，要審慎評估當地藍營的新局面，黨中央與地方仍須更多時間溝通處理，並非單一候選人的意願問題；鄭朝方仍是民進黨最強人選，將持續勸進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。