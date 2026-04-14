彰化綠營黨部主委改選 謝翠屏不選縣議員拚首位女主委

民進黨彰化縣黨部主委改選進入登記階段，現任主委楊富鈞兩屆任期將屆滿，縣黨部本周啟動主委、全代及縣代登記作業，預計5月24日投票。其中，曾任兩屆埔心鄉民代表的謝翠屏，今在縣長參選人陳素月、立委黃秀芳等人陪同下，完成主委參選登記，正式投入選戰。

謝翠屏過去歷經兩屆鄉民代表，本屆曾參選埔心鄉長，對上回鍋參選的張佩瑩落敗，目前擔任縣黨部副執行長。她表示，已決定放棄參選溪湖區縣議員，全力投入黨務，「我已準備好了」，強調自身具備基層與行政歷練，盼扮演整合角色，帶領團隊迎戰選舉。

陳素月指出，適逢黨職改選與地方選舉同年，黨內團結至關重要，支持謝翠屏參選主委，認為其具民意基礎與組織能力，有助後續輔選工作。黃秀芳也表示，謝翠屏無論基層服務或黨務歷練皆完整，具備凝聚黨員的條件。

此次綠營在彰化呈現女性政治人物集結態勢，包括陳素月、黃秀芳及行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧等人站台力挺。若謝翠屏順利當選，將成為彰化縣黨部首位女性主委，象徵女力整合、強化地方戰力。

此外，民進黨彰化縣長選戰布局也同步推進，競選總部已選定設於彰化市延平路原全聯舊址，現正進行裝修工程，預計6月10日前完工啟用，為選戰暖身。