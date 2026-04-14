初選失利邀鄉鎮市長餐敘有綠營鄭朝方 陳見賢臉書貼文引關切

國民黨下屆新竹縣長黨內初選3月底揭曉，由國民黨立委徐欣瑩勝出，中常會也通過提名徵召徐欣瑩參選新竹縣長，新竹縣副縣長陳見賢僅以1.2%些微差距落敗，他對此結果強調「國民黨加油，新竹縣加油！」。陳見賢昨晚邀請各鄉鎮市長餐敘交流，今天並在臉書貼文，其中還包括可能代表民進黨參選的竹北市長鄭朝方，引起外界好奇。

國民黨新竹縣長黨內提名競爭激烈，徐欣瑩和陳見賢你來我往攻一再「過招」，過程也引發基層憂慮，擔心造成藍營分裂，陳見賢今天的貼文讓外界人士更是好奇。

陳見賢貼文強調「地方治理最重要的，是彼此傾聽與理解。」昨晚他和鄉鎮市長相約餐敘交流。縣政的推動，從來不是一個人的事。每一條路、每一項建設、每一個需要被看見的角落，都是縣府和各鄉鎮市公所一起努力的成果。「這段時間，我也針對交通改善、產業發展、社福照顧、農業振興等議題與大家交換意見，希望讓政策更貼近地方的實際需求」。

貼文指出，清明連假期間，新竹縣也面臨一波豪雨考驗，第一時間，各鄉鎮市公所與縣府團隊全力投入應變，搶修道路、排除障礙、守住鄉親的安全。「謝謝每一位在第一線努力的夥伴，讓風雨之中，我們依然能穩穩撐住。」、「也因為這樣的經驗，更提醒我們，無論是基礎建設還是防災韌性，都不能等，需要持續向前推動，為地方打拚沒有終點。」、「我常常說，把該做的事情，一件一件做好，再做想做的事。

陳見賢團隊發言人田芮熙中午表示，陳副縣長與各鄉鎮市長之間長期維持良好互動與默契。昨晚就交通、產業發展等議題交換政策意見，同時也關心清明連假期間豪雨影響下，各鄉鎮市的應變情形。

田芮熙表示，陳見賢數十年來深耕鄰里，初心未改。專注於縣政推動與城市發展，持續透過整合協調與實務經驗的累積，穩健推進各項政策落實。

下屆新竹縣長選舉，藍營人選已就定位，但綠營人選尚未出爐。據了解，總統賴清德日前再度勸說竹北市長、民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方應戰，但鄭仍表示無意參選縣長，他也對此事回應，強調黨中央將綜合考量選出最具競爭力人選，「消息一旦確定會向大家說明，謝謝各位的關心」。

新竹縣副縣長陳見賢昨晚邀請各鄉鎮市長餐敘交流，今天並在臉書貼文，其中還包括可能代表民進黨參選的竹北市長鄭朝方，引起外界好奇。本報資料照／記者胡蓬生攝影