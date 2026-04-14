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【重磅快評】三白王世堅按讚大地主家族的沈伯洋太反差

聯合報／ 主筆室
民進黨立委沈伯洋成為民進黨台北市長選戰的熱門人選，日前他在直播中暢談家族背景，稱乾隆年間祖先就在信義區發展，先人在五分埔佔了兩份土地。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋成為民進黨台北市長選戰的熱門人選，日前他在直播中暢談家族背景，稱乾隆年間祖先就在信義區發展，先人在五分埔佔了兩份土地。圖／聯合報系資料照片

民進黨英系推「太陽花世代」指標立委吳沛憶競逐北市黨部主委，釋放助攻沈伯洋問鼎台北市長的明確訊號；沈伯洋同步開啟選戰模式，直播暢談家族背景，稱五分埔有兩分地為家族所有，大地主形象其實不利選舉，但綠營卻一片稱讚，英系的王世堅更豎起大拇指。選戰沒開打，民進黨這番操作還真是耐人尋味。 

2026九合一選舉

綠營在台北市培養不出強棒，只能打非典型的選戰。在眾戰將一陣推拖之後，情勢已趨明朗，各派系取得共識，既然沒能穩操勝券，就讓賴清德子弟兵沈伯洋上場一試；其中英系動向就足以說明一切，鄭麗君、王世堅不出，其他人也沒意見，吳沛憶喊出「兩個挑戰」登記市黨部主委選舉，頭一項就是打好年底選戰，沈伯洋出場就等賴清德宣布了。 

沈伯洋自始就沒有排斥選台北市長，雖保持一貫說法「目前專注立法院工作」、「尊重選對會決定」，但他已開直播大談與地方的連結，再不懂選舉的人，也可以嗅出選戰的味道。只是，沈伯洋一開口就是大地主家族，還真是非典型的選戰敘事邏輯。 

沈伯洋日前在直播中與立委黃捷、吳沛憶大談家族背景，稱乾隆年間祖先就在信義區發展，其中五分埔地名即源自當時由五大家族與平埔族購地，沈家就是其中之一，祖母是另外一家，因此先人在五塊地中就佔了兩份；沈並透露，祖父在日治時期當里長，前一代還做到保正，一旁的吳沛憶要他趕快整理家族在地方做過的事蹟，「我看你接下來要做很重要的事喔」。

沈伯洋大談家族在信義區、五分埔的發展，用意很清楚，就是要強調與這塊土地的連結，他是土生土長的台北人，藉以淡化家族企業「賺紅錢」的形象。

沈伯洋竄起之初，曾被揭露沈父的公司與大陸有貿易往來，並以「中國台灣」身分註冊，貿易額以億計；沈伯洋駁斥造謠抹紅，指他父親是從事中南美洲貿易的台商，從大陸採購貨物後賣到其他國家，並非賺紅錢，但這種說法的說服力薄弱。

沈家到底擁有五分埔、信義區多少土地，沈伯洋並未明說，但是家族是大地主則應屬明確，沈伯洋的逆向操作還真是讓藍營看傻眼了。國民黨市議員柳采葳感嘆，原來在民進黨心中，大地主已是選舉加分選項；藍委徐巧芯則解讀，沈伯洋祖上是日治時代的里正，這就可以理解為什麼會仇恨國民黨，因為日治時代多數人苦哈哈，享較多特權的一群人是過著滋潤的日子。

藍營的操作很容易理解，但綠營卻對此普遍按讚就很不尋常。同黨的立委王世堅、市議員洪健益紛紛給予肯定，王世堅還說沈伯洋是「正面回應地主議題」，認為沈與台北擁有深厚淵源，人無法選擇出身，且祖先經由奮鬥才留下資產，並非是負面扣分。

王世堅是聲量王，但他不願出戰蔣萬安，如今有沈伯洋「自告奮勇」，豈有不挺之理？只是王世堅的最新財產申報是現金、存款及有價證券欄都空白的「三白立委」，與沈伯洋的大地主家族敘事反差太大，此刻要他「適切」評論沈伯洋，除了「人無法選擇出身」之外，他還能說什麼？

國民黨 藍營 沈伯洋 台北市選舉 吳沛憶 王世堅

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