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蕭敬嚴被處分停權 初選對手陶威中：黨中央宣布時間點非常不妥

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面對停權處分，他指全案自始至終就是有心人士因應初選操作的抹黑奧步。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面對停權處分，他指全案自始至終就是有心人士因應初選操作的抹黑奧步。圖／蕭敬嚴提供

國民黨昨晚進行新北市第11選區（汐止萬里、金山）初選民調前，黨中央考紀會宣布參選人蕭敬嚴停權處分資訊，另一名參選人陶威中今天表示，黨中央發布的時機相當不妥，爭議很大，不只影響到個人，也會影響到黨。

2026九合一選舉

2026年新北市議員汐萬金選區，汐止區橋東里長陶威中和國民黨前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷爭取提名，國民黨從昨天開始連續3天，每晚6時至10時做民調，決定提名人選。

國民黨中央考紀會昨天傍晚表示，蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部做出停權1年處分，考紀會討論後認定違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。蕭得和後即發出聲明，指全案自始至終就是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步，他的初選資格仍然有效，會提出申訴。

陶威中擔任國民黨新北市汐止區黨部主委，他說，在初選民調開始前半小時，發布蕭敬嚴停權處分消息，是不是會讓人家有其他聯想？既然會這樣，就不應該這麼做，他覺得爭議性很大，他對這個時間點非然常的不認同。

陶威中指出，市黨部是在3月30日做成決議，昨天是4月13日，中間有14天的時間。黨中央考紀會是獨立運作沒有錯，但是他們會不知道初選日期嗎？初選日早就定了，3月19日就定好了。選在民調前30分鐘這個時間點發布消息，很難不讓人家聯想。

陶威中認為，黨如果真的確實認為蕭敬嚴沒有參選資格，初選前就該把他的名字拿掉，剩他和何元楷「輸贏」，蕭已參加初選，現在這個時點弄（發布停權處分），他就覺得不上不下，讓國民黨的支持者不知道要怎麼弄。

陶威中分析，如果蕭敬嚴贏了，當然沒話講，輸了呢？輸了怎麼辦？人家提法律程序，不就麻煩事一大堆。蕭敬嚴上次被處分停權3年，申訴後變1年。這次停權處分是1年，申訴結果會怎麼樣？黨中央這樣子弄，他覺得給外界的觀感不好，時間點非常的不妥。

陶威中說，競選對手（蕭敬嚴）遭遇到麻煩事，對他個人當然是「好事」，外界也會說「爽到」何和他，但只是這樣嗎？會不會對國民黨造成什麼影響，大家有沒有思考過這個問題？他會照既定的期程，努力完成初選流程，面對黨的支持者也質疑黨的作法，他頗感無奈。

國民黨考紀會昨宣布參選人新北市議員初選參選人蕭敬嚴停權處分資訊，另一名參選人陶威中今天表示，時機相當不妥，爭議很大。圖／取自陶威中臉書
國民黨考紀會昨宣布參選人新北市議員初選參選人蕭敬嚴停權處分資訊，另一名參選人陶威中今天表示，時機相當不妥，爭議很大。圖／取自陶威中臉書

羅智強 萬里 汐止 新北市選舉 國民黨 考紀會

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