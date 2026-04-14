蕭敬嚴被處分停權 初選對手陶威中：黨中央宣布時間點非常不妥

國民黨昨晚進行新北市第11選區（汐止、萬里、金山）初選民調前，黨中央考紀會宣布參選人蕭敬嚴停權處分資訊，另一名參選人陶威中今天表示，黨中央發布的時機相當不妥，爭議很大，不只影響到個人，也會影響到黨。

2026年新北市議員汐萬金選區，汐止區橋東里長陶威中和國民黨前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷爭取提名，國民黨從昨天開始連續3天，每晚6時至10時做民調，決定提名人選。

國民黨中央考紀會昨天傍晚表示，蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部做出停權1年處分，考紀會討論後認定違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。蕭得和後即發出聲明，指全案自始至終就是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步，他的初選資格仍然有效，會提出申訴。

陶威中擔任國民黨新北市汐止區黨部主委，他說，在初選民調開始前半小時，發布蕭敬嚴停權處分消息，是不是會讓人家有其他聯想？既然會這樣，就不應該這麼做，他覺得爭議性很大，他對這個時間點非然常的不認同。

陶威中指出，市黨部是在3月30日做成決議，昨天是4月13日，中間有14天的時間。黨中央考紀會是獨立運作沒有錯，但是他們會不知道初選日期嗎？初選日早就定了，3月19日就定好了。選在民調前30分鐘這個時間點發布消息，很難不讓人家聯想。

陶威中認為，黨如果真的確實認為蕭敬嚴沒有參選資格，初選前就該把他的名字拿掉，剩他和何元楷「輸贏」，蕭已參加初選，現在這個時點弄（發布停權處分），他就覺得不上不下，讓國民黨的支持者不知道要怎麼弄。

陶威中分析，如果蕭敬嚴贏了，當然沒話講，輸了呢？輸了怎麼辦？人家提法律程序，不就麻煩事一大堆。蕭敬嚴上次被處分停權3年，申訴後變1年。這次停權處分是1年，申訴結果會怎麼樣？黨中央這樣子弄，他覺得給外界的觀感不好，時間點非常的不妥。

陶威中說，競選對手（蕭敬嚴）遭遇到麻煩事，對他個人當然是「好事」，外界也會說「爽到」何和他，但只是這樣嗎？會不會對國民黨造成什麼影響，大家有沒有思考過這個問題？他會照既定的期程，努力完成初選流程，面對黨的支持者也質疑黨的作法，他頗感無奈。