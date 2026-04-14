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國民黨蕭敬嚴指考紀處分是「奧步」 何元楷：爭取鄉親支持衝第一

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨立委羅智強（左）今到汐止，為投入新北市議員初選的辦公室主任何元楷（右）助選。記者邱瑞杰／攝影
國民黨立委羅智強（左）今到汐止，為投入新北市議員初選的辦公室主任何元楷（右）助選。記者邱瑞杰／攝影

國民黨考紀會在新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選民調第1天，發布同意市黨部對參選人之一蕭敬嚴停權1年處分，初選對手何元楷今天說，現在要做的是爭取鄉親支持，在民調衝到第一。為他輔選的立委羅智強說，尊重黨中央相關的決定。

2026九合一選舉

2022年新北市議員汐萬金選區，當選人是廖先翔、白珮茹、張錦豪和周雅玲。前兩人是國民黨籍，後兩名是民進黨籍。廖在2024年當選立委，今年市議員選舉，國民黨除提名白珮茹，將再提名1名新人。

目前有3人爭取國民黨提名，分別為國民黨前發言人蕭敬嚴、台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和汐止區橋東里長陶威中。國民黨並從昨天開始，連續3天的晚上6時至10時做民調，決定提名人選。

蕭敬嚴被人檢舉有違紀言論，國民黨新北市黨部先前做出停權1年處分，國民黨中央黨部考紀會昨天傍晚宣布，蕭違規事實明確，依規定同意新北市黨部對蕭的處分。

蕭敬嚴昨得知考紀會的決定後發出聲明，指全案自始至終就是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步，針對所有影片內容的說明，他都已向新北市黨部紀律委員會完整報告，不瞭解為何還會做出停權1年的裁定，也不能接受黨中央考紀會未經詳查匆促核備。

蕭敬嚴表示，他的初選資格仍然有效，對考紀結果會提出申訴。通過初選後，會積極爭取申訴成功並代表國民黨參選新北市議員。

今天是國民黨黨內初選民調的第2天，羅智強陪同何元楷以車隊掃街拜票。他在受訪時說，尊重國民黨中央相關的考紀決定，對於何元凱來說，最重要的是一步一腳印得到民眾的認同。黨中央自然有考紀制度的行使，這個部分尊重黨中央相關的決定。

何元楷指出，對他來說，就是一步一腳印的在汐止、金山還有萬里選區，爭取鄉親的支持，這是他現在最主要要做的事。他的首要目標，就是要把他的民調衝到第一，這才是最重要的。

國民黨立委羅智強（右）今到汐止，為投入新北市議員初選的辦公室主任何元楷（左）助選。記者邱瑞杰／攝影
國民黨立委羅智強（右）今到汐止，為投入新北市議員初選的辦公室主任何元楷（左）助選。記者邱瑞杰／攝影

國民黨立委羅智強（右）今到汐止，為投入新北市議員初選的辦公室主任何元楷（左）助選。記者邱瑞杰／攝影
國民黨立委羅智強（右）今到汐止，為投入新北市議員初選的辦公室主任何元楷（左）助選。記者邱瑞杰／攝影

國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面對停權處分，他指全案自始至終就是有心人士因應初選操作的抹黑奧步。圖／蕭敬嚴提供
國民黨前發言人蕭敬嚴參加新北市議員黨內初選，面對停權處分，他指全案自始至終就是有心人士因應初選操作的抹黑奧步。圖／蕭敬嚴提供

民調 羅智強 廖先翔

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