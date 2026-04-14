中市資深議員羅永珍交棒兒子有變？陳清崧澄清：母唯一力挺

台中市第五選區（潭子、大雅、神岡），資深議員羅永珍原擬交棒給兒子陳清崧，母子早已展開地方拜票，甚至與國民黨台中市長參選人江啟臣合拍形象照，最近地方傳出有變，羅永珍會繼續選，陳清崧今天在臉書澄清說，謠言止於智者，他堅定向前，感謝江啟臣副院長和他母親羅永珍唯一力挺。

台中資深市議員羅永珍是否繼續參選，或交棒給兒子陳清崧，最近地方議論紛紛，基層對羅永珍勸進聲不斷，75歲的羅永珍曾說，是否爭取連任仍評估中。

羅永珍之子陳清崧今天在臉書表示，謠言止於智者！他堅定向前，感謝江啟臣副院長與母親羅永珍的唯一力挺；他說自己​最近持續走訪地方，常常聽到熱心的鄉親關心問「清崧啊，外面怎麼有人在傳你要退選，要換媽媽繼續選？」

​陳清崧說要跟大家大聲且堅定說「延續認珍，清崧上場潭雅神」絕對是現在進行式，他臉書更貼出自己和江啟臣、羅永珍的合照，他說照片就是最好的證明！

陳​清崧表示，自己知道作為新人，起步與曝光度還需要再加把勁；面對外界的耳語、甚至是不看好，他絕對不會氣餒，反而會把它當作打斷手骨顛倒勇的動力！​