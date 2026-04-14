快訊

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聽新聞
0:00 / 0:00

李明賢讚異父異母妹李明璇 選票票可能比高嘉瑜過之而無不及

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松山信義參選人李明璇（右）今上午找來名字相近的北市議員李明賢掃街。記者邱書昱／攝影
松山信義參選人李明璇（右）今上午找來名字相近的北市議員李明賢掃街。記者邱書昱／攝影

國民黨北市議員第一階段初選將於19日登場，松山信義參選人李明璇今上午找來名字相近的北市議員李明賢掃街，李明賢大讚李明璇戰力強，若代表藍營參選，票說不定能與高嘉瑜過之而不及。

2026九合一選舉

位在信義區的福德市場，其實是也與內湖南港緊鄰，李明璇笑說，經常到這裡掃街時，市場的民眾都會說，李明璇不是男的嗎？才發現是和李明賢認錯，所以螢幕兄妹的印象也深植人心，這次初選期間，也請到異父異母哥哥來加油打氣。

李明賢讚，李明璇的戰力非常強、條件好，過去擔任黨的發言人服務基層，在大罷免期間野勤走基層，幫助國民黨度過最難的大罷免期間，更上政論節目，展現高強度的論述能力。

李明賢也說，李明璇如果代表國民黨選舉，肯定會衝高票，甚至比內湖南港民進黨參選人的高嘉瑜過之而不及，不過，初選仍要步步為營，大家顧電話。他也笑說，「但是到了議會就比較麻煩，下一個請李明璇還是明賢發言。」

內湖 北市 國民黨

延伸閱讀

民進黨政府引進印度移工 李明璇：2024選舉時賴清德要全面否認？

梁文傑稱「惠台」是甜不辣換佛跳牆 李明璇酸：想念澳門酒店？

國民黨黨紀處分 蕭敬嚴參選資格看申訴結果

國民黨台北市松信選區議員初選5搶2 新秀拚人氣

相關新聞

李四川蘇巧慧新民調僅差1% 被稱「最強外卡」蔣萬安回應了

2026選戰，最新新北市長選舉民調，國民黨擬參選人李四川、與民進黨蘇巧慧差距僅約1個百分點，還有分析認為，爭取連任的北市長蔣萬安有機會成為影響新北選情的最強「跨區外卡」。蔣今表示，民調都是參考，他持續努力打拚市政，且會跟李四川一起努力、全力以赴。

李四川回顧輝達投資案 曝黃仁勳親問：為何回故鄉這麼困難？

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，時任台北市副市長的李四川居功厥偉，如今李四川轉戰新北挑戰年底市長選舉，今李四川在臉書發文表示，黃仁勳曾問他說「全世界每個地方的人都歡迎他去，結果自己要回故鄉一塊土地卻這麼困難」。李四川強調做事從來不是繞路，而是去找到別人沒看見的那條路。

國民黨蕭敬嚴指考紀處分是「奧步」 何元楷：爭取鄉親支持衝第一

國民黨考紀會在新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）初選民調第1天，發布同意市黨部對參選人之一蕭敬嚴停權1年處分，初選對手何元楷今天說，現在要做的是爭取鄉親支持，在民調衝到第一。為他輔選的立委羅智強說，尊重黨中央相關的決定。

中市資深議員羅永珍交棒兒子有變？陳清崧澄清：母唯一力挺

台中市第五選區（潭子、大雅、神岡），資深議員羅永珍原擬交棒給兒子陳清崧，母子早已展開地方拜票，甚至與國民黨台中市長參選人江啟臣合拍形象照，最近地方傳出有變，羅永珍會繼續選，陳清崧今天在臉書澄清說，謠言止於智者，他堅定向前，感謝江啟臣副院長和他母親羅永珍唯一力挺。

李明賢讚異父異母妹李明璇 選票票可能比高嘉瑜過之而無不及

國民黨北市議員第一階段初選將於19日登場，松山信義參選人李明璇今上午找來名字相近的北市議員李明賢掃街，李明賢大讚李明璇戰力強，若代表藍營參選，票說不定能與高嘉瑜過之而不及。

蠻像蔡英文？他酸沈伯洋人設起手式：竟是自爆五分埔大地主

民進黨立委吳沛憶昨登記選北市黨部主委，對於派誰出戰北市長？吳受訪說沈伯洋可能成黑馬「蠻像小英前總統的」。國民黨港湖議員擬參選人陳冠安酸，沈伯洋不愧「臥龍鳳雛」，他人設轉變起手式竟是自爆五分埔沈家占有其二，自己是地主家族、保甲後代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。