李明賢讚異父異母妹李明璇 選票票可能比高嘉瑜過之而無不及

國民黨北市議員第一階段初選將於19日登場，松山信義參選人李明璇今上午找來名字相近的北市議員李明賢掃街，李明賢大讚李明璇戰力強，若代表藍營參選，票說不定能與高嘉瑜過之而不及。

位在信義區的福德市場，其實是也與內湖南港緊鄰，李明璇笑說，經常到這裡掃街時，市場的民眾都會說，李明璇不是男的嗎？才發現是和李明賢認錯，所以螢幕兄妹的印象也深植人心，這次初選期間，也請到異父異母哥哥來加油打氣。

李明賢讚，李明璇的戰力非常強、條件好，過去擔任黨的發言人服務基層，在大罷免期間野勤走基層，幫助國民黨度過最難的大罷免期間，更上政論節目，展現高強度的論述能力。

李明賢也說，李明璇如果代表國民黨選舉，肯定會衝高票，甚至比內湖南港民進黨參選人的高嘉瑜過之而不及，不過，初選仍要步步為營，大家顧電話。他也笑說，「但是到了議會就比較麻煩，下一個請李明璇還是明賢發言。」