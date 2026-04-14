李四川回顧輝達投資案 曝黃仁勳親問：為何回故鄉這麼困難？

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，時任台北市副市長的李四川居功厥偉，如今李四川轉戰新北挑戰年底市長選舉，今李四川在臉書發文表示，黃仁勳曾問他說「全世界每個地方的人都歡迎他去，結果自己要回故鄉一塊土地卻這麼困難」。李四川強調做事從來不是繞路，而是去找到別人沒看見的那條路。

李四川說，面對輝達來台的難題，我們排除萬難，未來要讓更多產業來到新北，他也會一樣拚，過去每個人看到他在處理輝達案時，去跟新壽把土地要回來再給輝達，這些要去改辦法，市府要報議會、內政部及行政院時間長達一年，如果這樣做大概整天都在弄這些法令了。

李四川表示，所以這必須要訂定好的法令讓業界都願意來，要調整到每一個產業都願意來，那就要把過去那些不合時宜的法令都拿掉，過去他當公務員到現在都一直在解決這些難題，他希望年底當選就會針對這些問題一一解決。