李四川蘇巧慧新民調僅差1% 被稱「最強外卡」蔣萬安回應了

2026選戰，最新新北市長選舉民調，國民黨擬參選人李四川、與民進黨蘇巧慧差距僅約1個百分點，還有分析認為，爭取連任的北市長蔣萬安有機會成為影響新北選情的最強「跨區外卡」。蔣今表示，民調都是參考，他持續努力打拚市政，且會跟李四川一起努力、全力以赴。

根據美麗島電子報13日公布的最新民調，新北市長選舉，若由藍綠直接對決，李四川以35.5%的支持度，領先民進黨參選人蘇巧慧的34.5%，但兩人差距僅約1個百分點，顯示戰況相當接近，中間選民成勝負關鍵。

另外，蔣萬安在政治人物好感度中，以62.6%居於首位，其後為台中市長盧秀燕的48.7%、及行政院前院長蘇貞昌的48.5%。「美麗島電子報」認為，蔣萬安有機會成為影響新北市長選情走向的最強「跨區外卡（Wildcard）」。

蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵問蔣萬安怎麼看被視為影響新北選情的最強「跨區外卡」？蔣萬安說，民調都是參考，他就是持續努力，在市政上為所有市民打拚，他當然也會幫李四川輔選，而且會跟李四川一起努力，全力以赴。