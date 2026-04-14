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蠻像蔡英文？他酸沈伯洋人設起手式：竟是自爆五分埔大地主

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委吳沛憶昨登記選北市黨部主委，對於派誰出戰北市長？吳受訪說沈伯洋可能成黑馬「蠻像小英前總統的」。國民黨港湖議員擬參選人陳冠安酸，沈伯洋不愧「臥龍鳳雛」，他人設轉變起手式竟是自爆五分埔沈家占有其二，自己是地主家族、保甲後代。

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「這操作真的黑熊厲害。」陳冠安酸，沈伯洋強調日本殖民時期的大地主，甚至還牽涉到協助統治階級維穩的人設背景，這到底是想加分？還是想把仇恨值拉滿？最新的美麗島民調就顯示，沈黑熊的好感度不只是所列政治人物最低，好感度更只有蔣萬安的三分之一，甚至也只有賴清德的一半。換句話說，連支持賴清德的人裡面，都有一半的人對他沒好感。

陳冠安說，最諷刺的是，連北市長蔣萬安都能獲得40.4%民進黨支持者的好感，但沈伯洋被前立委高嘉瑜認為是「最強」、立委莊瑞雄稱讚為「大帥哥」、立委吳沛憶力挺「邏輯嚴謹懂溝通」，民調支持度在民進黨支持者中，竟然只能拿到49.1%。

陳冠安說，真的要拜託沈伯洋，想選，就正常點，不要辜負大家的殷殷期盼。地主家的兒子絕不是好人設，「學學陳其邁，暖一點吧」，不要還沒被徵召就自爆到連綠營都看不下去。

日本 民進黨 國民黨

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