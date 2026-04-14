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國民黨黨紀處分 蕭敬嚴參選資格 看申訴結果

聯合報／ 記者李成蔭葉德正邱瑞杰洪子凱／連線報導

國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人蕭敬嚴因爭議言論遭檢舉，國民黨考紀會昨天說明，賴苡任言行具可責性，依規定申誡處分；蕭敬嚴違紀言論事實明確，依規定同意新北黨部對蕭敬嚴停權一年的處分。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華指出，賴可參選，蕭則要看其申訴情況。

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蕭敬嚴投入新北汐止議員選區初選，昨晚是初選民調第一天，蕭表示，不能讓網軍和考紀成為黨內初選奧步首例，已採取法律手段守護黨權。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，蕭敬嚴有申訴權利，仍具參選資格，民調持續進行，待最後申訴結果。

國民黨台北市、新北市正進行議員提名作業，賴苡任遭國民黨人士檢舉，於大罷免期間出賣同黨同志，市黨部考紀會也將該案送國民黨中央處分；蕭敬嚴則因過去多次砲打黨內的爭議言論，新北市黨部做出停權一年的決定。

賴苡任表示，申誡在黨內懲處中已是最輕處分，也算是為這齣全國受矚目黨籍案畫上最好的結果，感謝黨中央還給他公道，過去紛擾已翻頁，接下來將全力拚選舉。

國民黨 李哲華 蕭敬嚴

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